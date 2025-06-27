"Підвали не рятують": Коваленко пояснив, від яких влучань не сховатись у будинку

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що почув «дуже і дуже дивні» заяви від представників ДСНС щодо підвалів і правила «двох стін». Він пояснив, чи дійсно це більше не рятує і як убезпечити своє життя під час обстрілу залежно від того, що запускають ЗС РФ.

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Експерт переконаний, що заклики ходити у бомбосховища або метро не містили нічого нового, але були подані з недостатніми поясненнями. Як він підкреслив у колонці для OBOZREVATEL 27 червня, це на тлі безсонних ночей лише посилило стрес українців.

"Підвали не рятують. Підвали не рятують від чого? Розглянемо основні засоби ураження, які застосовуються РОВ (російськими окупаційними військами — ред.) для терору цивільного населення тилової України. І до цих засобів належать як дрони-камікадзе, так і ракетні засоби", — зауважив Коваленко.

За його оцінкою, найбезпечніші — балістичні й аеробалістичні ракети "Іскандер" та "Кинджал", а також крилаті ракети Х-22/32. Небезпека балістики полягає у тому, що як бойова частина у них використовується 500-кілограмові бетонобійні бомби БЕТАБ-500.

"Фактично, пікірування під прямим кутом такої ракети, з такою БЧ дає змогу пробити не тільки багатоповерхівку наскрізь, а й заглибитися в підвал, з подальшою детонацією", — пояснив експерт, додавши, що ця загроза спостерігається ще з 2022 року й принципово тут нічого не змінилося.

Небезпека Х-22/32 — у потужності бойової частини, детонація 950 кілограмів вибухівки складає багатоповерхівку "як картковий будиночок". Коваленко нагадав про трагічний удар по Дніпру 14 січня 2023 року.

Він запевнив, що у випадку вибуху "Іскандера" або "Кинджала" за 50 метрів від будинку, підвал врятує. Також це буде порятунком, якщо на будинок впаде розгінний блок балістики, якщо по ньому влучить касетна бойова частина, ракета Х-59/69, Х-31П або ракета без бетонобійної бойової частини.

В разі влучання у будинок "Шахеда" підвал теж врятує — незалежно від того, удар буде по 16, 7 чи 3 поверху. Експерт наголосив, що в разі такої небезпеки точно не слід перебувати поблизу вікна, спостерігаючи за роботою ППО.

Правило "двох стін" не рятує від удару "Шахеда" з початку цього року, коли ворог почав активно застосовувати 90-кілограмові бойові частини. Від прямого ж влучання це правило не рятувало ніколи.

"Тобто, знову-таки, особливо нічого нового з 2022 року… Загрози залишилися ті самі, так само як і можливості вберегтися від них. І підвал являє собою порятунок у 90% від усіх перерахованих вище загроз", — підкреслив Коваленко.

Він пояснив, що у багатьох немає бомбосховищ поруч з будинком, тим паче метро. Підвали й паркінги для частини українців є єдиними доступними укриттями, а заяви про їхню ненадійність, як зауважив експерт, можуть когось остаточно переконати, що вставати посеред ночі й спускатись туди немає сенсу.

"Для Росії завжди було важливим сіяти терор і паніку серед українців, запускаючи масштабні деморалізуючі ІПСО, але, як показує практика, ніхто краще за нас самих же нас не деморалізує", — додав він.

Нагадаємо, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич повідомив, що російські "Шахеди" вже літають зі швидкістю 300 км/год і підіймаються на висоту у понад 2 кілометри. У ДСНС попередили, що в разі прямого влучання квартира може швидко вигоріти вщент.

Інструктор з тактичної медицини Всеволод Дорофеєв розповів, які будинки стійкіше витримують удари та як поводитись, опинившись під завалами.