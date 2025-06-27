"Подвалы не спасают": Коваленко объяснил, от каких попаданий не спрятаться в доме

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что услышал "очень и очень странные" заявления от представителей ГСЧС относительно подвалов и правила "двух стен". Он объяснил, действительно ли это больше не спасает и как обезопасить свою жизнь во время обстрела в зависимости от того, что запускают ВС РФ.

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Эксперт убежден, что призывы ходить в бомбоубежища или метро не содержали ничего нового, но были поданы с недостаточными объяснениями. Как он подчеркнул в колонке для OBOZREVATEL 27 июня, это на фоне бессонных ночей лишь усилило стресс украинцев.

"Подвалы не спасают. Подвалы не спасают от чего? Рассмотрим основные средства поражения, которые применяются РОВ (российскими оккупационными войсками — ред.) для террора гражданского населения тыловой Украины. И к этим средствам относятся как дроны-камикадзе, так и ракетные средства", — отметил Коваленко.

По его оценке, самые безопасные — баллистические и аэробаллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал", а также крылатые ракеты Х-22/32. Опасность баллистики заключается в том, что в качестве боевой части в них используется 500-килограммовые бетонобойные бомбы БЕТАБ-500.

"Фактически, пикирование под прямым углом такой ракеты, с такой БЧ позволяет пробить не только многоэтажку насквозь, но и углубиться в подвал, с последующей детонацией", — пояснил эксперт, добавив, что эта угроза наблюдается еще с 2022 года и принципиально здесь ничего не изменилось.

Опасность Х-22/32 — в мощности боевой части, детонация 950 килограммов взрывчатки складывает многоэтажку "как карточный домик". Коваленко напомнил о трагическом ударе по Днепру 14 января 2023 года.

Он заверил, что в случае взрыва "Искандера" или "Кинжала" в 50 метрах от дома, подвал спасет. Также это будет спасением, если на дом упадет разгонный блок баллистики, если по нему попадет кассетная боевая часть, ракета Х-59/69, Х-31П или ракета без бетонобойной боевой части.

В случае попадания в дом "Шахеда" подвал тоже спасет — независимо от того, удар будет по 16, 7 или 3 этажу. Эксперт отметил, что в случае такой опасности точно не следует находиться вблизи окна, наблюдая за работой ПВО.

Правило "двух стен" не спасает от удара "Шахеда" с начала этого года, когда враг начал активно применять 90-килограммовые боевые части. От прямого же попадания это правило не спасало никогда.

"То есть, опять-таки, особо ничего нового с 2022 года... Угрозы остались те же, равно как и возможности уберечься от них. И подвал представляет собой спасение в 90% от всех вышеперечисленных угроз", — подчеркнул Коваленко.

Он пояснил, что у многих нет бомбоубежищ рядом с домом, тем более метро. Подвалы и паркинги для части украинцев являются единственными доступными укрытиями, а заявления об их ненадежности, как отметил эксперт, могут кого-то окончательно убедить, что вставать посреди ночи и спускаться туда нет смысла.

"Для России всегда было важным сеять террор и панику среди украинцев, запуская масштабные деморализующие ИПСО, но, как показывает практика, никто лучше нас самих же нас не деморализует", — добавил он.

Напомним, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич сообщил, что российские "Шахеды" уже летают со скоростью 300 км/ч и поднимаются на высоту более 2 километров. В ГСЧС предупредили, что в случае прямого попадания квартира может быстро выгореть дотла.

Инструктор по тактической медицине Всеволод Дорофеев рассказал, какие дома устойчивее выдерживают удары и как вести себя, оказавшись под завалами.