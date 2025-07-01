РФ ракетою атакувала Кам'янський район на Дніпропетровщині: є загиблі і поранені

В ОВА повідомили про загиблих та поранених внаслідок ворожої атаки.

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Російські окупанти зранку 1 липня завдали ракетного удару по Кам'янському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є жертви. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог вдарив ракетою по Кам'янському району. Виникла пожежа. Наслідки уточнюємо. Залишайтеся у безпечному місці. Продовжується тривога", — написав він одразу після того, як пролунали вибухи.

Згодом голова ОВА оновив інформацію. Він повідомив, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

"Після ракетної атаки по Камʼянському району, на жаль, є загиблі та поранені. Деталі згодом", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 30 червня ЗС РФ дронами атакували місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині. "Шахеди" влучили поряд з будівлею ТЦК в Саксаганському районі міста. Відомо про трох поранених.

Також в ніч проти 30 червня ЗС РФ атакували дронами Одещину, Дніпротетровщину та Харківщину. Були зруйновані цивільні будівлі. Крім цього ЗС РФ обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Вибухи було чутно й у самому Харкові, проте вони долинали з-за меж міста.