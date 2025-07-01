РФ ракетой атаковала Каменский район на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

В ОВА сообщили о погибших и раненых в результате вражеской атаки.

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Российские оккупанты утром 1 июля нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области. В результате атаки есть жертвы. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Враг ударил ракетой по Каменскому району. Возник пожар. Последствия уточняем. Оставайтесь в безопасном месте. Продолжается тревога", — написал он сразу после того, как раздались взрывы.

Впоследствии глава ОВА обновил информацию. Он сообщил, что в результате удара есть погибшие и раненые.

"После ракетной атаки по Каменскому району, к сожалению, есть погибшие и раненые. Детали позже", — говорится в сообщении.

Напомним, что 30 июня ВС РФ дронами атаковали город Кривой Рог на Днепропетровщине. "Шахеды" попали рядом со зданием ТЦК в Саксаганском районе города. Известно о трех раненых.

Также в ночь на 30 июня ВС РФ атаковали дронами Одесскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Были разрушены гражданские здания. Кроме этого ВС РФ обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. Взрывы были слышны и в самом Харькове, однако они доносились из-за пределов города.