Падіння Су-34 в Росії: окупанти втратили штурмана, який приземлився на дерево, — ЗМІ

Штурман винищувача Су-34 Збройних сил Російської Федерації не вижив після катапультування, яке відбулось через негаразди під час приземлення. Інший член екіпажу врятувався і його передали медикам.

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Російський військовий під час катапультування опинився на дереві й отримав важкі поранення, написало росЗМІ Mash. Поранення були настільки важкі, що він помер на місці.

Подія відбулась біля населеного пункту Велетьма Вискунського району Нижньогородської області. Згідно з даними російських журналістів, першого пілота відшукали відразу: військовий не отримав жодного поранення. Другого відшукати не вдалось і його координати намагались встановити за допомогою "маячка". Через дві години російське медіа написало, що пілота виявили на дереві, але врятувати не змогли. При цьому журналісти посилались на власні джерела.

Втрата Су-34 ЗС РФ - росЗМІ про стан штурмана російського винищувача Фото: Скриншот

Медіа Astra уточнило, що падіння відбулось неподалік від населеного пункту Кулебаки (700 км від України). Місто розташоване поруч з військовим аеродромом РФ "Саваслєйка". При цьому Міноборони РФ повідомило, що відбувався начебто навчальний політ без озброєння, а катастрофа сталась внаслідок того, що винищувач не міг випустити шасі. У заяві відомства ідеться саме про винищувач Су-34, а імена та стан пілотів не вказувались.

Втрата Су-34 ЗС РФ - у якій місцевості відбулось падіння російського винищувача Фото: Google Maps

Втрата Су-34 ЗС РФ — що сталось 1 липня

Зазначимо, вдень 1 липня росЗМІ та у російських пабліках з'явилась інформація про падіння літака ПКС РФ у Нижньогородській області. Спершу писали, що начебто розбився Су-27. Згодом Міноборони РФ заявило, що ідеться про новіший літальний апарат — винищувач Су-34. Також вказувалось, що подія сталась біля міста Кулебаки і на той момент вважалось, що вижили обидва члени екіпажу, які катапультувались. На відео, опублікованому у каналі авіаційного штурмана ЗС РФ Іллі Туманова Flightbomber показали літак, який, ймовірно, заходив на посадку, але не міг випустити шасі. Автор допису заявив, що пілоти робили кілька заходів на посадку, але усі були невдалими через вихід з ладу "однієї з основних стойок шасі".

Зазначимо, 27 червня ЗС РФ втратили винищувачі Су-34, які базувались на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області. Пресцентр СБУ повідомив, що відбулась спільна операція відомства за участю фахівців Сил спецоперацій. За підсумками удару вдалось знищити чотири винищувачі, які здатні нести керовані авіабомби для скидів на фронті та по навколишніх населених пунктах.

Нагадуємо, 29 червня у каналі OSINTерів "Кіберборошно" опублікували супутникові фото "Маринівки", на яких видно винищувачі Су-34 ЗС РФ після удару України.