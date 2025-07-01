Падение Су-34 в России: оккупанты потеряли штурмана, который приземлился на дерево, — СМИ

Штурман истребителя Су-34 Вооруженных сил Российской Федерации не выжил после катапультирования, которое произошло из-за проблем во время приземления. Другой член экипажа спасся и его передали медикам.

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Российский военный во время катапультирования оказался на дереве и получил тяжелые ранения, написало росСМИ Mash. Ранения были настолько тяжелые, что он скончался на месте.

Событие произошло возле населенного пункта Велетьма Вискунского района Нижегородской области. Согласно данным российских журналистов, первого пилота нашли сразу: военный не получил ни одного ранения. Второго отыскать не удалось и его координаты пытались установить с помощью "маячка". Через два часа российское медиа написало, что пилота обнаружили на дереве, но спасти не смогли. При этом журналисты ссылались на собственные источники.

Потеря Су-34 ВС РФ — росСМИ о состоянии штурмана российского истребителя Фото: Скриншот

Медиа Astra уточнило, что падение произошло недалеко от населенного пункта Кулебаки (700 км от Украины). Город расположен рядом с военным аэродромом РФ "Саваслейка". При этом Минобороны РФ сообщило, что происходил якобы учебный полет без вооружения, а причина катастрофы — поломка, из-за которой истребитель не мог выпустить шасси. В заявлении ведомства речь идет именно об истребителе Су-34, имена и состояние пилотов не указаны.

Потеря Су-34 ВС РФ — в какой местности произошло падение российского истребителя Фото: Google Maps

Потеря Су-34 ВС РФ — что произошло 1 июля

Отметим, днем 1 июля в росСМИ и в российских пабликах появилась информация о падении самолета ВКС РФ в Нижегородской области. Сначала писали, что якобы разбился Су-27. Позже Минобороны РФ заявило, что речь идет о более новом летательном аппарате — истребителе Су-34. Также указывалось, что событие произошло возле города Кулебаки и на тот момент считалось, что выжили оба члена экипажа, которые катапультировались. На видео, опубликованном в канале авиационного штурмана ВС РФ Ильи Туманова Flightbomber показали самолет, который, вероятно, заходил на посадку, но не мог выпустить шасси. Автор сообщения заявил, что пилоты делали несколько заходов на посадку, но все были неудачными из-за выхода из строя "одной из основных стоек шасси".

Отметим, 27 июня ВС РФ потеряли истребители Су-34, которые базировались на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области. Пресс-центр СБУ сообщил, что состоялась совместная операция ведомства с участием специалистов Сил спецопераций. По итогам удара удалось уничтожить четыре истребителя, которые способны нести управляемые авиабомбы для сбросов на фронте и по окружающим населенным пунктам.

Напоминаем, 29 июня в канале OSINTерів "Киберборошно" опубликовали спутниковые фото "Мариновки", на которых видно истребители Су-34 ВС РФ после удара Украины.