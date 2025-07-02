У Росії модернізують навчальні полігони під новий вид техніки: в ISW розкрили деталі
У Росії взялися за модернізацію російських полігонів: на них облаштовують мотоциклетні траси. А також у Міноборони РФ мають намір закупити до 200 тисяч китайських мотоциклів для армії.
Мотоцикл стає основною бойовою машиною в російській армії. Розробляються програми підготовки мотоциклістів у військових навчальних закладах РФ, закуповуються великі партії мотоциклів у Китаї, а полігони переробляють під мотоциклетні траси, повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).
Кілька днів тому, зазначили аналітики, у російському міністерстві оборони оприлюднили відеозаписи, які зафіксували відвідування російськими посадовцями Новосибірського вищого військового командного училища та нового військового полігону в Краснодарському краї. В "оборонному" відомстві РФ зазначили, що держава-агресор зараз створює програми підготовки мотоциклістів на цих об'єктах.
Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов і командувач сухопутними військами Росії генерал-полковник Андрій Мродвичев обговорили поліпшення можливостей Росії з навчання військ і випуску нових офіцерів у Новосибірському вищому військовому командному училищі — і Бєлоусов наказав Мродвичеву забезпечити училище мотоциклами та всюдиходами (квадроциклами) для навчання курсантів сучасної тактики.
Тим часом заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров заявив, що полігон Краснодарського краю має сучасний тренажерний зал для мотоциклів, всюдиходів і квадроциклів, і зазначив, що Росія модернізувала понад 200 навчальних центрів з урахуванням нової тактики, яку російські війська використовують в Україні.
Аналітики додали, що російське військове командування останніми місяцями працювало над формалізацією тактики і навчання мотоциклістів у всій російській армії. А 13 червня пропагандистські Telegram-канали писали, що саме Мордвічев першим застосував мотоцикли і квадроцикли наприкінці 2024 року, щоб "полегшити подальше просування Росії до Покровська".
Раніше російські військові купували мотоцикли самі, або отримували їх від волонтерів, але тепер Мродвичев хоче, щоб Міноборони РФ централізовано забезпечувало війська мотоциклами і створило запас. Росія нібито вже закупила понад 40 000 мотоциклів китайського виробництва у 2024 році і що російські війська отримали 20 000 таких мотоциклів. Одне російське військове джерело повідомляє, що Міноборони Росії має намір закупити 120 000 мотоциклів, 30 000 квадроциклів і 12 000 баггі до кінця 2025 року. Інше джерело в Міноборони Росії заявило, що Міноборони має намір закупити до 200 000 мотоциклів у 2025 році. А для навчання наймуть групу інструкторів із ПВК "Вагнера".
При цьому російські блогери скаржилися, що російські мотоцикли і квадроцикли вразливі для українських дронів з видом від першої особи (FPV) і що такі атаки зазвичай самогубні. Але можуть бути більш успішними, якщо російські війська використовуватимуть мотоцикли в тандемі зі значною підтримкою з повітря і безпілотниками.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як бійці спеціального підрозділу "Шаман" Головного управління розвідки Міноборони України організували засідку на російських окупантів, які їхали на штурм на мотоциклах.
А також докладно описував, як проходять мотоциклетні атаки росіян і наскільки вони успішні, незважаючи на великий відсоток втрат.