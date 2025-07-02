У Росії модернізують навчальні полігони під новий вид техніки: в ISW розкрили деталі

У Росії взялися за модернізацію російських полігонів: на них облаштовують мотоциклетні траси. А також у Міноборони РФ мають намір закупити до 200 тисяч китайських мотоциклів для армії.

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Мотоцикл стає основною бойовою машиною в російській армії. Розробляються програми підготовки мотоциклістів у військових навчальних закладах РФ, закуповуються великі партії мотоциклів у Китаї, а полігони переробляють під мотоциклетні траси, повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Кілька днів тому, зазначили аналітики, у російському міністерстві оборони оприлюднили відеозаписи, які зафіксували відвідування російськими посадовцями Новосибірського вищого військового командного училища та нового військового полігону в Краснодарському краї. В "оборонному" відомстві РФ зазначили, що держава-агресор зараз створює програми підготовки мотоциклістів на цих об'єктах.

Російські солдати на мотоциклах Фото: ТАСС

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов і командувач сухопутними військами Росії генерал-полковник Андрій Мродвичев обговорили поліпшення можливостей Росії з навчання військ і випуску нових офіцерів у Новосибірському вищому військовому командному училищі — і Бєлоусов наказав Мродвичеву забезпечити училище мотоциклами та всюдиходами (квадроциклами) для навчання курсантів сучасної тактики.

Тим часом заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров заявив, що полігон Краснодарського краю має сучасний тренажерний зал для мотоциклів, всюдиходів і квадроциклів, і зазначив, що Росія модернізувала понад 200 навчальних центрів з урахуванням нової тактики, яку російські війська використовують в Україні.

Аналітики додали, що російське військове командування останніми місяцями працювало над формалізацією тактики і навчання мотоциклістів у всій російській армії. А 13 червня пропагандистські Telegram-канали писали, що саме Мордвічев першим застосував мотоцикли і квадроцикли наприкінці 2024 року, щоб "полегшити подальше просування Росії до Покровська".

Російські солдати на квадроциклах Фото: ТАСС

Раніше російські військові купували мотоцикли самі, або отримували їх від волонтерів, але тепер Мродвичев хоче, щоб Міноборони РФ централізовано забезпечувало війська мотоциклами і створило запас. Росія нібито вже закупила понад 40 000 мотоциклів китайського виробництва у 2024 році і що російські війська отримали 20 000 таких мотоциклів. Одне російське військове джерело повідомляє, що Міноборони Росії має намір закупити 120 000 мотоциклів, 30 000 квадроциклів і 12 000 баггі до кінця 2025 року. Інше джерело в Міноборони Росії заявило, що Міноборони має намір закупити до 200 000 мотоциклів у 2025 році. А для навчання наймуть групу інструкторів із ПВК "Вагнера".

При цьому російські блогери скаржилися, що російські мотоцикли і квадроцикли вразливі для українських дронів з видом від першої особи (FPV) і що такі атаки зазвичай самогубні. Але можуть бути більш успішними, якщо російські війська використовуватимуть мотоцикли в тандемі зі значною підтримкою з повітря і безпілотниками.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як бійці спеціального підрозділу "Шаман" Головного управління розвідки Міноборони України організували засідку на російських окупантів, які їхали на штурм на мотоциклах.

А також докладно описував, як проходять мотоциклетні атаки росіян і наскільки вони успішні, незважаючи на великий відсоток втрат.