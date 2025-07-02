В России модернизируют учебные полигоны под новый вид техники: в ISW раскрыли детали

В России взялись за модернизацию российских полигонов: на них обустраиваются мотоциклетные трассы. А также в Минобороны РФ намерены закупить до 200 тысяч китайских мотоциклов для армии.

Related video

Мотоцикл становится основной боевой машиной в российской армии. Разрабатываются программы подготовки мотоциклистов в военных учебных заведениях РФ, закупаются большие партии мотоциклов в Китае, а полигоны переделывают под мотоциклетные трассы, сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Несколько дней назад, отметили аналитики, в российском министерстве обороны обнародовали видеозаписи, зафиксировавшие посещение российскими чиновниками Новосибирского высшего военного командного училища и нового военного полигона в Краснодарском крае. В "оборонном" ведомстве РФ отметили, что государство-агрессор сейчас создает программы подготовки мотоциклистов на этих объектах.

Российские солдаты на мотоциклах Фото: ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов и командующий сухопутными войсками России генерал-полковник Андрей Мордвичев обсудили улучшение возможностей России по обучению войск и выпуска новых офицеров в Новосибирском высшем военном командном училище – и Белоусов приказал Мордвичеву обеспечить училище мотоциклами и вездеходами (квадроциклами) для обучения курсантов современной тактике.

Между тем заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров заявил, что полигон Краснодарского края имеет современный тренажерный зал для мотоциклов, вездеходов и квадроциклов, и отметил, что Россия модернизировала более 200 учебных центров с учетом новой тактики, которую российские войска используют в Украине.

Аналитики добавили, что российское военное командование в последние месяцы работало над формализацией тактики и обучения мотоциклистов во всей российской армии. А 13 июня пропагандистские Telegram-каналы писали, что именно Мордвичев первым применил мотоциклы и квадроциклы в конце 2024 года, чтобы "облегчить дальнейшее продвижение России к Покровску".

Российские солдаты на квадроциклах Фото: ТАСС

Ранее российские военные покупали мотоциклы сами, или получали их от волонтеров, но теперь Мордвичев хочет, чтобы Минобороны РФ централизованно обеспечивало войска мотоциклами и создало запас. Россия якобы уже закупила более 40 000 мотоциклов китайского производства в 2024 году и что российские войска получили 20 000 таких мотоциклов. Один российский военный источник сообщает, что Минобороны России намерено закупить 120 000 мотоциклов, 30 000 квадроциклов и 12 000 багги к концу 2025 года. Другой источник в Минобороны России заявил, что Минобороны намерено закупить до 200 000 мотоциклов в 2025 году. А для обучения наймут группу инструкторов из ЧВК "Вагнера".

При этом российские блогеры жаловались, что российские мотоциклы и квадроциклы уязвимы для украинских дронов с видом от первого лица (FPV) и что такие атаки обычно самоубийственны. Но могут быть более успешными если российские войска будут использовать мотоциклы в тандеме со значительной поддержкой с воздуха и беспилотниками.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как бойцы специального подразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины организовали засаду на российских оккупантов, которые ехали на штурм на мотоциклах.

А также подробно описывал, как проходят мотоциклетные атаки россиян и насколько они успешны, несмотря на большой процент потерь.