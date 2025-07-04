Понад 10 км під дронами: бійці бригади "Хижак" розповіли, як пішки вирвалися з Торецька (відео)

Бійці бригади "Хижак" понад місяць тримали оборону в місті Торецьк Донецької області — на одній із найгарячіших ділянок фронту. Виходити з позицій для планової ротації довелося пішки. Військові здолали близько 10-15 кілометрів під інтенсивними обстрілами та скидами ворожих дронів.

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Стрілецька бригада "Хижак" Департаменту патрульної поліції була створена навесні 2024 року, хоча підрозділ брав участь у боях з початку повномасштабного вторгнення РФ як зведений загін патрульної поліції. З перших місяців війни бійці підрозділу воювали на найскладніших напрямках. Військові розповіли журналісту NV Сергію Окунєву, що на позиції в Торецьку вони заходили ще на бронетехніці, проте виходити з них через постійні обстріли та загрози дронових атак довелося пішки.

Боєць із позивним "Бак" розповів, що бронемашина — занадто помітна ціль для ворога, а пішу групу виявити складніше, а також вона може швидко розосередитися та знайти укриття.

"Варіант вийти пішки був більш реальним. Зараз іде жорстка війна дронів. Якщо піхота сяде в машину і ця машина буде виявлена — то це просто братська могила", — пояснив його побратим "Велес".

За словами бійців, російські дрони в останні місяці стають все більшою загрозою. За місяці, поки бригада "Хижак" була на позиції в Торецьку, доїхати до неї транспортом стало геть неможливо.

"Ми вже розуміли, що треба буде виходити пішки. Готувалися до того. Але ворог, імовірно, теж знав та готувався", — розповів "Велес".

Бійці бригади "Хижак" несли під обстрілами пораненого побратима

Військові майже одразу потрапили під обстріл окупантів, а "Велес" відокремився від групи та втратив із побратимами зв'язок. Коли зв'язок повернувся, боєць дізнався, що один із його побратимів дістав поранення, і основна частина групи через це лишилася позаду — довелося повертатися.

"Бак" пригадав, що поранений просив кинути його, та бійці не мали сумнівів, що його потрібно рятувати. Більшу частину шляху бійці несли побратима на собі, і він залишився живим.

Через ворожий скид з дрона ледь не отримав поранення і сам "Бак".

"Був скид, я почув, що падає снаряд на мене з неба. Встиг відстрибнути за дерева. Стався вибух, виходить, що від удару снаряда об гілки, вище від мене. Уламок вдарився в шолом, але я зрозумів, що живий. Був радий", — розповів боєць.

Коли військові втратили орієнтир, знайти дорогу їм допомогла аеророзвідка бригади. Оператори дронів вели групу буквально по метру, розповів журналіст.

"Ми рухалися пішки десь близько кілометрів 10-15. Виходили ми об 11 годині вечора та йшли десь до 7-8 години ранку", — пригадав "Бак".

Нагадаємо, 30 червня Фокус писав про бійця 3 штурмової бригади, який самотужки взяв в полон 4-х росіян.

3 червня в 3-й штурмовій бригаді розповіли, як військовослужбовець із позивним "Гектор" витягнув кількох 300-х побратимів з-під ворожого обстрілу попри власне поранення.