Более 10 км под дронами: бойцы бригады "Хищник" рассказали, как пешком вырвались из Торецка (видео)

Бойцы бригады "Хищник" более месяца держали оборону в городе Торецк Донецкой области — на одном из самых горячих участков фронта. Выходить с позиций для плановой ротации пришлось пешком. Военные преодолели около 10-15 километров под интенсивными обстрелами и сбросами вражеских дронов.

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Стрелковая бригада "Хищник" Департамента патрульной полиции была создана весной 2024 года, хотя подразделение участвовало в боях с начала полномасштабного вторжения РФ как сводный отряд патрульной полиции. С первых месяцев войны бойцы подразделения воевали на самых сложных направлениях. Военные рассказали журналисту NV Сергею Окуневу, что на позиции в Торецке они заходили еще на бронетехнике, однако выходить из них из-за постоянных обстрелов и угрозы дроновых атак пришлось пешком.

Боец с позывным "Бак" рассказал, что бронемашина — слишком заметная цель для врага, а пешую группу обнаружить сложнее, а также она может быстро рассредоточиться и найти укрытие.

"Вариант выйти пешком был более реальным. Сейчас идет жесткая война дронов. Если пехота сядет в машину и эта машина будет обнаружена — то это просто братская могила", — пояснил его собрат "Велес".

По словам бойцов, российские дроны в последние месяцы становятся все большей угрозой. За месяцы, пока бригада "Хищник" была на позиции в Торецке, доехать к ней транспортом стало совершенно невозможно.

"Мы уже понимали, что надо будет выходить пешком. Готовились к этому. Но враг, вероятно, тоже знал и готовился", — рассказал "Велес".

Бойцы бригады "Хищник" несли под обстрелами раненого побратима

Военные почти сразу попали под обстрел оккупантов, а "Велес" отделился от группы и потерял с побратимами связь. Когда связь вернулась, боец узнал, что один из его побратимов получил ранение, и основная часть группы из-за этого осталась позади — пришлось возвращаться.

"Бак" вспомнил, что раненый просил бросить его, но бойцы не сомневались, что его нужно спасать. Большую часть пути бойцы несли собрата на себе, и он остался жив.

Из-за вражеского сброса с дрона едва не получил ранения и сам "Бак".

"Был сброс, я услышал, что падает снаряд на меня с неба. Успел отпрыгнуть за деревья. Произошел взрыв, получается, что от удара снаряда о ветки, выше меня. Осколок ударился в шлем, но я понял, что жив. Был рад", — рассказал боец.

Когда военные потеряли ориентир, найти дорогу им помогла аэроразведка бригады. Операторы дронов вели группу буквально по метру, рассказал журналист.

"Мы двигались пешком где-то около километров 10-15. Выходили мы в 11 часов вечера и шли где-то до 7-8 часов утра", — вспомнил "Бак".

Напомним, 30 июня Фокус писал о бойце 3 штурмовой бригады, который самостоятельно взял в плен 4-х россиян.

3 июня в 3-й штурмовой бригаде рассказали, как военнослужащий с позывным "Гектор" вытащил нескольких 300-х побратимов из-под вражеского обстрела, несмотря на собственное ранение.