В російських Чебоксарах уражено воєнну ціль: в Генштабі ЗСУ розповіли подробицї

Повідомляється, що було завдано удару по об’єкту ВПК в Чуваській республіці РФ, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", які використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К" ті іншому російському озброєнні.

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"В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення високоточного озброєння, в ніч на 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора — АТ "ВНИИР-Прогресс", повідомили у Генштабі ЗСУ.

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження воєнної цілі в Чебоксарах

Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета" в місті Чебоксари, Чуваської республіки РФ.

Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.

"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", — повідомили у Генштабі ЗСУ

Російські пабліки підтвердили, що атака була. Але повідомляли, що один дрон впав на "пусту" будівлю "ВНИИР". Нібито виробництво там припинили після попередньої атаки. Другий дрон впав на склад.

В той же час пабліки Чебоксар опублікували фото чорного диму, який підіймається в небо від пожежі на підприємстві.

Дим над Чебоксарами від пожежі на воєнному заводі Фото: Соцмережі

Нагадаємо, попередня атака на "ВНИИР-Прогрес" сталася 9 червня. Тоді, за даними джерел, два українські дрони AN-196 "Лютий" подолали близько 975 км і завдали удару по виробничих об'єктах підприємства.

А в ніч на 7 травня відбулася атака дронів на кілька військових об'єктів РФ. Під ударом були одні з ключових для російської оборонної промисловості заводів у Саранську та Тулі, а також аеродром в Кубинці під Москвою, де базуються винищувачі МіГ-29 та Су-27.