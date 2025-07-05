В российских Чебоксарах поражена военная цель: в Генштабе ВСУ рассказали подробности

Сообщается, что был нанесен удар по объекту ВПК в Чувашской республике РФ, производящему адаптивные антенные решетки "Комета", которые используются в БпЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К" и другом российском вооружении.

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"В рамках снижения возможностей противника по изготовлению высокоточного вооружения, в ночь на 5 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора — АО "ВНИИР-Прогресс", сообщили в Генштабе ВСУ.

Генштаб ВСУ сообщил о поражении военной цели в Чебоксарах

Целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета" в городе Чебоксары, Чувашской республики РФ.

Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в том числе гражданской инфраструктуры.

"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", — сообщили в Генштабе ВСУ

Российские паблики подтвердили, что атака была. Но сообщали, что один дрон упал на "пустое" здание "ВНИИР". Якобы производство там прекратили после предыдущей атаки. Второй дрон упал на склад.

В то же время паблики Чебоксар опубликовали фото черного дыма, который поднимается в небо от пожара на предприятии.

Дым над Чебоксарами от пожара на военном заводе Фото: Соцсети

Напомним, предыдущая атака на "ВНИИР-Прогресс" произошла 9 июня. Тогда, по данным источников, два украинских дрона AN-196 "Лютый" преодолели около 975 км и нанесли удар по производственным объектам предприятия.

А в ночь на 7 мая произошла атака дронов на несколько военных объектов РФ. Под ударом были одни из ключевых для российской оборонной промышленности заводов в Саранске и Туле, а также аэродром в Кубинке под Москвой, где базируются истребители МиГ-29 и Су-27.