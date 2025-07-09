Атака на Луцьк: люди розповіли, як пережили обстріл без сховищ та як рятували майно (відео)

Після удару Російської Федерації по Луцьку люди йшли на роботу, чудом переживши одну з наймасштабніших атак з використанням "Шахедів" та ракет. Хтось ледь не втратив майно, яке врятували ледь не з полум'я. Інші ховались у квартирах, бо до найближчого надійного сховища було надто далеко.

Related video

Жителі Луцька чули, як вибухало в різних частинах міста, як працювали засоби ППО, ідеться у репортажі телеканалу "Київ 24". Люди говорили, що "вибухало скрізь" і вони мали дуже важкі відчуття. Одна з місцевих жительок розповіла про бабусю, яка ледь ходить, а їй довелось посеред ночі тікати від російських "Шахедів".

Журналісти поспілкувались з трьома лучанами, які розповіли про нічні події. Зокрема, Оксана пояснила, що довелось перебути обстріл прямо у квартирі та ховатись між двома стінами. З її слів, до сховища не ходили, бо до нього іти надто далеко. Жінка сказала, що "переживала і плакала" і що було дуже страшно".

"В укриття не ходили, біля нас близько укриття немає. Є дві стіни. Бабуся в нас старенька, вона взагалі йти далеко не може, дуже важко було", — чути на відео.

Інший лучанин, Микола, в одному з гаражних кооперативів, які постраждали від удару РФ, залишив машину. Він розповів, що було гучно у "кожному куточку Луцька", але добре, що ніхто не загинув. Тим часом на відео показали наслідки пожежі на місці атаки російських засобів ураження. У кадр потрапили знищені вогнем гаражі, машини, мотоцикл. Деякі об'єкти настільки потрощені, що не ясно, як вони виглядали у цілому вигляді.

Тим часом лучанин Ігор радів, що його машина та авто деяких інших водіїв врятувались. З його слів, машини перебували у ремонтних боксах і їх вивели у безпечне місце. Водночас, так пощастило далеко не усім: один гараж повністю згорів, ще чотири — частково зруйновані, розповіло медіа з посиланням на слова мера Ігоря Поліщука.

Атака на Луцьк — що сталось 9 липня

Зазначимо, в ніч на 9 липня ЗС РФ атакували Луцьк, провівши масований комбінований удар із застосуванням дронів-камікадзе "Шахед", а також ракет "Х-101"/"Іскандер-К", "Кинджал". Сумарна кількість повітряних цілей, які летіли переважно на Луцьк та у Волинську область — 741 засіб ураження, заявили Повітряні сили ЗСУ. Зокрема, летіло 728 дронів (збили або знешкодили 711), але зафіксовано влучання у чотирьох точках та падіння уламків у 14.

Зранку 9 липня міський голова Луцька підтвердив атаку росіян і розповів про наслідки удару. Зі слів посадовця, почались пожежі у гаражному кооперативі, сталось займання на території промислового підприємства. Внаслідок удару ЗС РФ постраждалих немає, сказав міський голова.

Нагадуємо, представник Повітряного командування Юрій Ігнат розповів, що було основною ціллю ЗС РФ під час нічної атаки 9 липня.