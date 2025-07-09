Атака на Луцк: люди рассказали, как пережили обстрел без убежищ и как спасали имущество (видео)

После удара Российской Федерации по Луцку люди шли на работу, чудом пережив одну из самых масштабных атак с использованием "Шахедов" и ракет. Кто-то едва не потерял имущество, которое спасли чуть ли не из пламени. Другие прятались в квартирах, потому что до ближайшего надежного убежища было слишком далеко.

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Жители Луцка слышали, как взрывалось в разных частях города, как работали средства ПВО, говорится в репортаже телеканала "Киев 24". Люди говорили, что "взрывалось везде" и они имели очень тяжелые ощущения. Одна из местных жительниц рассказала о бабушке, которая едва ходит, а ей пришлось посреди ночи бежать от российских "Шахедов".

Журналисты пообщались с тремя лучанами, которые рассказали о ночных событиях. В частности, Оксана объяснила, что пришлось пережить обстрел прямо в квартире и прятаться между двумя стенами. По ее словам, в убежище не ходили, потому что до нему слишком далеко. Женщина сказала, что "переживала и плакала" и что было "очень страшно".

"В укрытие не ходили, возле нас близко укрытия нет. Есть две стены. Бабушка у нас старенькая, она вообще идти далеко не может, очень трудно было", — слышно на видео.

Другой лучанин, Николай, в одном из гаражных кооперативов, пострадавших от удара РФ, оставил машину. Он рассказал, что было громко в "каждом уголке Луцка", но хорошо, что никто не погиб. Между тем на видео показали последствия пожара на месте атаки российских средств поражения. В кадр попали уничтоженные огнем гаражи, машины, мотоцикл. Некоторые объекты настолько разбиты, что не ясно, как они выглядели в целом виде.

Лучанин Игорь порадовался, что его машина и авто некоторых других водителей спаслись. По его словам, машины находились в ремонтных боксах и их вывели в безопасное место. В то же время, так повезло далеко не всем: один гараж полностью сгорел, еще четыре — частично разрушены, рассказало медиа со ссылкой на слова мэра Игоря Полищука.

Атака на Луцк — что произошло 9 июля

Отметим, в ночь на 9 июля ВС РФ атаковали Луцк, проведя массированный комбинированный удар с применением дронов-камикадзе "Шахед", а также ракет "Х-101"/"Искандер-К", "Кинжал". Суммарное количество воздушных целей, которые летели преимущественно на Луцк и в Волынскую область — 741 средство поражения, заявили Воздушные силы ВСУ. В частности, летело 728 дронов (сбили или обезвредили 711), но зафиксировано попадание в четырех точках и падение обломков в 14.

Утром 9 июля городской голова Луцка подтвердил атаку россиян и рассказал о последствиях удара. По словам чиновника, начались пожары в гаражном кооперативе, произошло возгорание на территории промышленного предприятия. В результате удара ВС РФ пострадавших нет, сказал городской голова.

Напоминаем, представитель Воздушного командования Юрий Игнат рассказал, что было основной целью ВС РФ во время ночной атаки 9 июля.