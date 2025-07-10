Контроль рубежів Арктики: США вперше спрямували атомний підводний човен в Ісландію (фото)

9 липня в порт столиці Ісландії, Рейк'явік, прибув атомний ударний підводний човен USS Newport News (SSN-750) класу Los Angeles. Це перший в історії візит американської атомної субмарини в ісландський порт і, як підкреслюють у командуванні ВМС США, він має стратегічний характер.

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"Сьогоднішній візит до порту є важливим моментом, що підкреслює нашу непохитну прихильність колективній обороні та безпеці Арктики", — заявив із цієї нагоди командувач Військово-морськими силами США в Європі та Африці адмірал Стюарт Манч.

Візит відбувається на тлі зростання напруженості в Арктиці та високої активності підводних човнів Росії, особливо в районах, прилеглих до Фареро-Ісландського рубежу (GIUK), який традиційно використовують російські субмарини для виходу в Атлантику.

Фареро-Ісландський рубіж Фото: the war zone

Арктика: нова арена протистояння

За словами тимчасового повіреного у справах посольства США в Ісландії Ерін Сойєр, "історичний візит демонструє прихильність до свободи судноплавства і безпеки наших союзників". Як зазначили оглядачі The War Zone, Ісландія лише з 2023 року дозволила атомним підводним човнам США заходити у свої територіальні води. Раніше такі човни шість разів заходили в межі територіальних вод країни без заходу в порт.

Аналітики підкреслили, що у Вашингтоні все частіше розглядають GIUK як критичний коридор, звідки російські підводні човни можуть вийти в Атлантику. Через цей рубіж проходять субмарини Північного флоту РФ, зокрема атомні ракетоносці проєкту "Ясень-М", такі як АПЧ "Казань".

Американський АПЧ Newport News пришвартована в Рейк'явіку Фото: the war zone

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Тим часом ще з початку Холодної війни Ісландія відігравала роль стратегічного форпосту НАТО. З 1954 року на авіабазі Кефлавік базувалися патрульні літаки P-3 Orion, а зараз у країну по ротації прибувають P-8A Poseidon. Ісландію також захищають повітряні сили НАТО, оскільки вона не має власних ВПС.

Тепер, завдяки можливості прийому атомних субмарин, ця острівна держава стає повноцінною точкою опори для підводних операцій США в Північній Атлантиці. Найближчі альтернативні пункти — база Клайд у Шотландії та порт Гротсунд у Норвегії — розташовані за 700 і 900 миль відповідно.

Нагадаємо, у березні супутники зафіксували значне зосередження російських підводних сил на секретній базі Західна Особа, розташованій на Кольському півострові поблизу кордону з Норвегією. Західні експерти вважають, що регіон стає полігоном для підводного флоту РФ.

На початку червня видання The Telegraph повідомило, що Велика Британія має намір будувати атомні ударні підводні човни в рамках найбільшої оборонної модернізації з часів Холодної війни. Загалом Британія планує побудувати 12 субмарин SSN-AUKUS.