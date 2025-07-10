Контроль рубежей Арктики: США впервые направили атомную подлодку в Исландию (фото)

9 июля в порт столицы Исландии, Рейкьявик, прибыла атомная ударная подводная лодка USS Newport News (SSN-750) класса Los Angeles. Это первый в истории визит американской атомной субмарины в исландский порт и, как подчеркивают в командовании ВМС США, он носит стратегический характер.

Related video

"Сегодняшний визит в порт является важным моментом, подчеркивающим нашу непоколебимую приверженность коллективной обороне и безопасности Арктики", — заявил по этому случаю командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Стюарт Манч.

Визит проходит на фоне роста напряженности в Арктике и высокой активности подводных лодок России, особенно в районах, прилегающих к Фареро-Исландскому рубежу (GIUK), который традиционно используется российскими субмаринами для выхода в Атлантику.

Фареро-Исландский рубеж Фото: the war zone

Арктика: новая арена противостояния

По словам временного поверенного в делах посольства США в Исландии Эрин Сойер, "исторический визит демонстрирует приверженность свободе судоходства и безопасности наших союзников". Как отметили обозреватели The War Zone, Исландия лишь с 2023 года разрешила атомным подлодкам США заходить в свои территориальные воды. Ранее такие лодки шесть раз заходили в пределы территориальніх вод страны без захода в порт.

Аналитики подчеркнули, что в Вашингтоне все чаще рассматривают GIUK как критический коридор, откуда российские подлодки могут выйти в Атлантику. Через этот рубеж проходят субмарины Северного флота РФ, в том числе атомные ракетоносцы проекта Ясень-М, такие как АПЛ "Казань".

Американская АПЛ Newport News пришвартована в Рейкьявике Фото: the war zone

Важно

Безымянный герой: как американская субмарина десятки лет шпионила за СССР

Между тем еще с начала Холодной войны Исландия играла роль стратегического форпоста НАТО. С 1954 года на авиабазе Кефлавик базировались патрульные самолеты P-3 Orion, а сейчас в страну по ротации прибывают P-8A Poseidon. Исландия также защищается воздушными силами НАТО, так как не имеет собственного ВВС.

Теперь, благодаря возможности приема атомных субмарин, это островное государство становится полноценной точкой опоры для подводных операций США в Северной Атлантике. Ближайшие альтернативные пункты — база Клайд в Шотландии и порт Гротсунд в Норвегии — находятся в 700 и 900 милях соответственно.

Напомним, в марте спутники зафиксировали значительное сосредоточение российских подводных сил на секретной базе Западная Лица, расположенной на Кольском полуострове вблизи границы с Норвегией. Западные эксперты считают, что регион становится полигоном для подводного флота РФ.

В начале июня издание The Telegraph сообщило, что Великобритания намерена строить атомные ударные подводные лодки в рамках крупнейшей оборонной модернизации со времен Холодной войны. Всего Британия планирует построить 12 субмарин SSN-AUKUS.