Чехія незадоволена САУ CAESAR всупереч відгукам ЗСУ: чому Прага відмовляється від закупівель

Програма закупівлі 155-мм самохідних артилерійських установок CAESAR 8×8 на шасі Tatra в Чехії опинилася під загрозою зриву. Як повідомляє місцева преса, йдеться не тільки про затримку в постачаннях, а й про можливе повне скасування контракту, що може завдати значного удару по чеському ОПК.

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Військові Чехії провели технічну оцінку документації і дійшли висновку, що низка критично важливих характеристик CAESAR може не відповідати їхнім вимогам. Про це 10 липня повідомило видання Echo24.

Зокрема, згадуються дальність стрільби, ефективність вогню і взаємозамінність боєприпасів у рамках стандартів НАТО. Такі оцінки виглядають досить дивними з огляду на те, що САУ CAESAR активно застосовуються в Україні, де високо оцінюються за мобільність, автоматизацію і вогневу міць.

Контракт на 52 установки було підписано 2021 року на суму 8,5 млрд чеських крон (335 млн євро). З цієї суми вже виплачено 7,2 млрд крон, а постачання планували з 2026 року. Однак політичний контекст може зіграти ключову роль: у Міноборони Чехії прямо вказують, що угоду було ініційовано попереднім урядом.

Крім того, можливе скасування програми вдарить по двох суміжних проєктах:

Інтеграція автоматизованої системи управління вогнем — майже 1 млрд крон;

Виробництво і постачання 155-мм боєприпасів — до 12 млрд крон (близько 572 млн доларів).

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Бойові будні "Цезаря": артилеристи розповіли про застосування САУ CAESAR в умовах війни

Таким чином, під загрозою опинилася вся архітектура модернізації чеської артилерії, а не тільки контракт із французьким виробником KNDS France (Nexter).

У зв'язку з цим Міністерство оборони країни вже надіслало свої зауваження виробнику. За наявними даними, продовження контракту залишається кращим сценарієм, але вимагає проведення додаткових переговорів і доопрацювання системи.

Раніше повідомлялося, що Франція дослідила роботу САУ CAESAR на війні в Україні і з'ясувала, що їх втрачено менше, ніж інших артилерійських систем, які є в української армії. Причина таких незначних втрат зумовлена особливостями конструкції установки.