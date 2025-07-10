Чехия недовольна САУ CAESAR вопреки отзывам ВСУ: почему Прага отказывается от закупок

Программа закупки 155-мм самоходных артиллерийских установок CAESAR 8×8 на шасси Tatra в Чехии оказалась под угрозой срыва. Как сообщает местная пресса, речь идет не только о задержке в поставках, но и о возможной полной отмене контракта, что может нанести значительный удар по чешскому ОПК.

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Военные Чехии провели техническую оценку документации и пришли к выводу, что ряд критически важных характеристик CAESAR может не соответствовать их требованиям. Об этом 10 июля сообщило издание Echo24.

В частности, упоминаются дальность стрельбы, эффективность огня и взаимозаменяемость боеприпасов в рамках стандартов НАТО. Такие оценки выглядят достаточно странными, учитывая, что САУ CAESAR активно применяются в Украине, где высоко оцениваются за мобильность, автоматизацию и огневую мощь.

Контракт на 52 установки был подписан в 2021 году на сумму 8,5 млрд чешских крон (335 млн евро). Из этой суммы уже выплачено 7,2 млрд крон, а поставки планировались с 2026 года. Однако политический контекст может сыграть ключевую роль: в Минобороны Чехии прямо указывают, что сделка была инициирована предыдущим правительством.

Кроме того, возможная отмена программы ударит по двум смежным проектам:

Интеграция автоматизированной системы управления огнем — почти 1 млрд крон;

Производство и поставка 155-мм боеприпасов — до 12 млрд крон (около 572 млн долларов).

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Таким образом, под угрозой оказалась вся архитектура модернизации чешской артиллерии, а не только контракт с французским производителем KNDS France (Nexter).

В этой связи Министерство обороны страны уже направило свои замечания производителю. По имеющимся данным, продолжение контракта остается предпочтительным сценарием, но требует проведения дополнительных переговоров и доработки системы.

Ранее сообщалось, что Франция исследовала работу САУ CAESAR на войне в Украине и выяснила, что их потеряно меньше, чем других артиллерийских систем, которые есть у украинской армии. Причина таких незначительных потерь обусловлена особенностями конструкции установки.