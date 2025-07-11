Удар дронами по Одесі: у місті зросла кількість постраждалих внаслідок атаки (відео)

ЗР РФ 11 липня завдали масованого удару по Одесі дронами "Шахед". Зафіксовані влучання та є поранені.

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Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа, повідомили в ДСНС України.

Зокрема, росіяни пошкодили будівлю СТО, житлові будинки та стайню. Внаслідок атаки загинула одна тварина.

Наразі відомо про 11 постраждалих людей, проте їхня кількість може зрости.

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Атака на Одесу 11 липня: що відомо

Повітряна тривога в Одеській області вранці 11 липня лунала двічі. Перший вибух у місті прогримів близько 10-ї ранку. Моніторингові канали повідомляли, що Одесу атакували щонайменше 8 ударними дронами. Під час атаки працювала ППО.

Внаслідок атаки постраждала конюшня: крім загиблої тварини, є багато поранених.

"Це все моє життя. Це були не просто тварини. Це "списані" коні: хтось із м'яса, хтось зі спорту. Камелія – це улюблениця. Камелії більше немає з нами. Я не знаю, що буде далі. Стайні немає, сіна немає. Тут було 5 великих коней та 4 поні", — розповіла власниця конюшні Юлія.

Нагадаємо, що в Україні за перший місяць літа загинули 232 мирні жителі. Це найбільша кількість жертв серед цивільних з початку повномасштабного вторгнення.

Фокус також писав, що в Одесі спекотного літнього дня на пляж, де відпочивали безліч городян і гостей міста, винесло залишки "Шахеда", зокрема крило дрона.