Удар дронами по Одессе: в городе возросло количество пострадавших в результате атаки (видео)

ЗР РФ 11 июля нанесли массированный удар по Одессе дронами "Шахед". Зафиксированы попадания и есть раненые.

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Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками, в результате чего возник пожар, сообщили в ГСЧС Украины.

В частности, россияне повредили здание СТО, жилые дома и конюшню. В результате атаки погибло одно животное.

Сейчас известно об 11 пострадавших людях, однако их количество может возрасти.

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Атака на Одессу 11 июля: что известно

Воздушная тревога в Одесской области утром 11 июля звучала дважды. Первый взрыв в городе прогремел около 10 утра. Мониторинговые каналы сообщали, что Одессу атаковали по меньшей мере 8 ударными дронами. Во время атаки работала ПВО.

В результате атаки пострадала конюшня: кроме погибшего животного, есть много раненых.

"Это вся моя жизнь. Это были не просто животные. Это "списанные" лошади: кто-то из мяса, кто-то из спорта. Камелия — это любимица. Камелии больше нет с нами. Я не знаю, что будет дальше. Конюшни нет, сена нет. Здесь было 5 больших лошадей и 4 пони", — рассказала владелица конюшни Юлия.

Напомним, что в Украине за первый месяц лета погибли 232 мирных жителя. Это наибольшее количество жертв среди гражданских с начала полномасштабного вторжения.

Фокус также писал, что в Одессе в жаркий летний день на пляж, где отдыхали множество горожан и гостей города, вынесло остатки "Шахеда", в частности крыло дрона.