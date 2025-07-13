Зі зв'язаними руками лежав у водосховищі: в Україні розслідують загадкову смерть британського добровольця

Упродовж понад двох років українські правоохоронці розслідують таємничу смерть 31-річного добровольця з Великої Британії Джордана Чедвіка, тіло якого знайшли у водосховищі Краматорська на Донеччині у червні 2023 року. Трагічна загибель військового оповита таємницями: тіло знайшли рибалки у зоні, віддаленій від бойових дій, зі зв'язаними руками. Існують різні версії, серед них — ритуал.

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Джордан Чедвік — колишній військовий Шотландської гвардії, що приєднався до оборони України від російської агресії у жовтні 2022 року. Про подробиці розповіло 12 липня британське видання The Telegraph.

В Україні Чедвік вступив до штурмової групи 50/50 Міжнародного легіону, що складалася з кількох десятків переважно американських та британських воїнів і спеціалізувалася на жорстких боях. Цей підрозділ зокрема воював у Бахмуті у 2023 році, де точилися складні бої.

Доброволець з Великої Британії Джордан Чедвік Фото: BBC

Розслідування смерті Джордана Чедвіка: які існують версії

Коли у мережі поширили новину про смерть Джордана Чедвіка, чимало військових припустили, що доброволець потрапив у полон до російських військ. Однак цю версію відкинули, коли з'ясувалося, що локація, де знайшли тіло добровольця, розташовувалася далеко від лінії фронту.

Іншою версією смерті Чедвіка стало те, що він міг втрапити у конфлікт та бійку з побратимами. Раніше траплялися ситуації, коли добровольці групи 50/50 влаштовували подібні речі через невдачі на фронті, конфлікти особистостей чи просто п'яні суперечки.

Журналіст, який оприлюднив матеріал щодо розслідування, розповів, що добровольці із підрозділу не виявили бажання із ним поговорити. Лише через кілька місяців після смерті Чедвіка один із них вийшов на зв'язок.

"Чедвік був добрим солдатом, але він також був досить конфліктним та схильним до суперечок. Все, що я знаю, це те, що між ними виникла якась сварка, яка закінчилася його вбивством", — розповів той.

Ще одна версія смерті військового свідчить про те, що Джордан Чедвік міг загинути внаслідок особливого ритуалу "відбору" у стилі SAS — елітного підрозділу спеціального призначення армії Великої Британії. Цей ритуал включає утоплення, після чого тіло добровольця могли скинути у водосховище, аби сформулювати ситуацію так, наче той потонув.

Що кажуть в Україні про загадкову смерть добровольця з Великої Британії

Майже упродовж року українські правоохоронці відмовлялися коментувати розслідування, стверджуючи, що це "кримінальна справа". Зрештою журналісту вдалося зустрітися із представницею правоохоронних служб у Краматорську Інною Ляховою. Жінка розповіла, що вважає смерть Чедвіка нещасним випадком, а не вбивством.

"Здається, одного вечора між ним та кількома іншими солдатами в будинку, де вони зупинилися, виникла сварка", — розповіла вона.

Коли товариші попросили його піти через агресію, він, ймовірно, забрів до водосховища. Перед цим вони зв'язали йому руки — знову ж таки, через те, що Чедвік виявляв агресію.

Чедвік міг впасти у воду, але плавати зі зв'язаними руками йому не вдалося, через що могло трапитися утоплення. На його тілі не було виявлено слідів травм чи боротьби.

Остаточної версії гибелі добровольця з Великої Британії досі не озвучують.

Зазначимо, що після новини про смерть Джордана Чедвіка його мати Бренда поділилася в інтерв'ю BBC, що її син від самого дитинства прагнув пов'язати своє життя із військовою справою. У нього було гострим почуття справедливості, що й підштовхнуло його взяти участь в обороні України.

Нагадаємо, смерть 31-річного Джордана Чедвіка у Великій Британії офіційно підтвердили у вересні 2023 року.

Також 17 червня доброволець зі США поскаржився на "командирів-м'ясників" у лавах ЗСУ, військові натомість відповіли про те, що він некомпетентний.