Со связанными руками лежал в водохранилище: в Украине расследуют загадочную смерть британского добровольца

В течение более двух лет украинские правоохранители расследуют таинственную смерть 31-летнего добровольца из Великобритании Джордана Чедвика, тело которого нашли в водохранилище Краматорска Донецкой области в июне 2023 года. Трагическая гибель военного окутана тайнами: тело нашли рыбаки в зоне, удаленной от боевых действий, со связанными руками. Существуют разные версии, среди них — ритуал.

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Джордан Чедвик — бывший военный Шотландской гвардии, который присоединился к обороне Украины от российской агрессии в октябре 2022 года. О подробностях рассказало 12 июля британское издание The Telegraph.

В Украине Чедвик вступил в штурмовую группу 50/50 Международного легиона, которая состояла из нескольких десятков преимущественно американских и британских воинов и специализировалась на жестких боях. Это подразделение в частности воевало в Бахмуте в 2023 году, где шли сложные бои.

Доброволец из Великобритании Джордан Чедвик Фото: BBC

Расследование смерти Джордана Чедвика: какие существуют версии

Когда в сети распространили новость о смерти Джордана Чедвика, многие военные предположили, что доброволец попал в плен к российским войскам. Однако эту версию отвергли, когда выяснилось, что локация, где нашли тело добровольца, располагалась далеко от линии фронта.

Другой версией смерти Чедвика стало то, что он мог попасть в конфликт и драку с собратьями. Ранее случались ситуации, когда добровольцы группы 50/50 устраивали подобные вещи из-за неудач на фронте, конфликтов личностей или просто пьяных споров.

Журналист, который обнародовал материал по расследованию, рассказал, что добровольцы из подразделения не изъявили желания с ним поговорить. Лишь через несколько месяцев после смерти Чедвика один из них вышел на связь.

"Чедвик был хорошим солдатом, но он также был достаточно конфликтным и склонным к спорам. Все, что я знаю, это то, что между ними возникла какая-то ссора, которая закончилась его убийством", — рассказал тот.

Еще одна версия смерти военного свидетельствует о том, что Джордан Чедвик мог погибнуть в результате особого ритуала "отбора" в стиле SAS — элитного подразделения специального назначения армии Великобритании. Этот ритуал включает утопление, после чего тело добровольца могли сбросить в водохранилище, чтобы сформулировать ситуацию так, будто тот утонул.

Что говорят в Украине о загадочной смерти добровольца из Великобритании

Почти в течение года украинские правоохранители отказывались комментировать расследование, утверждая, что это "уголовное дело". В конце концов журналисту удалось встретиться с представительницей правоохранительных служб в Краматорске Инной Ляховой. Женщина рассказала, что считает смерть Чедвика несчастным случаем, а не убийством.

"Кажется, однажды вечером между ним и несколькими другими солдатами в доме, где они остановились, возникла ссора", — рассказала она.

Когда товарищи попросили его уйти из-за агрессии, он, вероятно, забрел в водохранилище. Перед этим они связали ему руки — опять же, из-за того, что Чедвик проявлял агрессию.

Чедвик мог упасть в воду, но плавать со связанными руками ему не удалось, из-за чего могло случиться утопление. На его теле не было обнаружено следов травм или борьбы.

Окончательной версии гибели добровольца из Великобритании до сих пор не озвучивают.

Отметим, что после новости о смерти Джордана Чедвика его мать Бренда поделилась в интервью BBC, что ее сын с самого детства стремился связать свою жизнь с военным делом. У него было острым чувство справедливости, что и подтолкнуло его принять участие в обороне Украины.

Напомним, смерть 31-летнего Джордана Чедвика в Великобритании официально подтвердили в сентябре 2023 года.

Также 17 июня доброволец из США пожаловался на "командиров-мясников" в рядах ВСУ, военные взамен ответили о том, что он некомпетентен.