РФ атакувала Самар "Шахедами", які летіли на ТЦК: що каже мер та військова адміністрація (відео)

Дрони-камікадзе "Шахед" Збройних сил Російської Федерації атакували Самар (раніше Новомосковськ) і могли поцілити по міському територіальному центру комплектування. Міський голова та обласна військова адміністрація повідомили про пошкодження цивільних споруд.

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Місцеві жителі показали уламки російського безпілотника, які відшукали на місці удару у Самарі, написали у місцевому пабліку "ХН Самар/Новмосковськ". Також зауважують, начебто дрон поцілив по будівлі військкомату. На відео з місця подій чути гудіння мотора БПЛА РФ, який пронісся над головами свідків, спікірував та вибухнув.

Фотографія з уламками "Шахеда" з'явилась у мережі близько 12:38. Бачимо шматок крила темно-сірого кольору, елементи конструкції й текст білою фарбою. Росіяни написали, що дрон призначався для ТЦК і що начебто українці будуть за це вдячні.

ЗС РФ атакують ТЦК - уламок "Шахеда" з надписом, Самар 13 липня Фото: Telegram

ЗС РФ атакують ТЦК — деталі

У Самарському пабліку заявили, що начебто росіяни влучили по військкомату і "є загиблі та поранені". Міський голова Сергій Резнік не підтвердив інформацію з мережі. Об 11:28 він написав у Telegram, що населений пункт перебуває під масованою атакою дронів РФ.

ЗС РФ атакують ТЦК - соцмережі про удар по військомату в Самарі

Посадовець попросив людей не публікувати фото з місць прильотів і запевнив, що "контролює ситуацію". Близько 15:00 Резнік повідомив наслідки нальоту "Шахедів" на Самар. Згідно з даними міської влади, пошкоджено три житлові будинки та школа: вибило вікна, постраждали фасади.

ЗС РФ атакують ТЦК - наслідки удару дронів по Самару 13 липня Фото: Дніпропетровська ОДА

На подію відгукнулась Дніпропетровська ОВА. У першому дописі об 11:48 у Telegram вказано, що "пошкоджена інфраструктура" — про що ідеться, не пояснили. Згодом військова адміністрація повторила дані Резніка про масштаби руйнування в Самарі: це будинки та навчальний заклад.

Міський голова Самар Резнік, Дніпропетровська ОВА, Дніпропетровський обласний ТЦК та СП не підтвердили удар по міському військкомату.

Самар (Новомосковськ) — місто у центральній частині Дніпропетровської області, розташоване на відстані понад 130 км від лінії фронту. До обласного центру, міста Дніпро, — близько 13 км.

ЗС РФ атакують ТЦК - яка відстань від Самару до фронту,13 липня Фото: DeepState

Фокус писав про удари РФ по ТЦК, які активізувались у липні 2025 року. Один з нальотів стався у Полтаві 3 липня: по будівлі військкомату вдарив засіб ураження ЗС РФ та убив працівницю та військового, багатодітного батька. Крім того, внаслідок прильоту отримали поранення майже 60 людей.

Інша атака — 7 липня на військкомати у Харкові та у Запоріжжі. У Генштабі ЗСУ підтвердили, що росіяни ціляться по ТЦК і намагаються зірвати мобілізацію. Тим часом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що РФ запустила по місту близько шести "Шахедів", а влучання стались один за одним протягом 10 хвилини. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про удар тієї з кількості дронів-камікадзе, які, крім ТЦК, пошкодили університет та підприємство.

Нагадуємо, Міноборони РФ відповіло, чи дійсно цілеспрямовано атакує ТЦК та яку мету переслідує.