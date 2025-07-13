РФ атаковала Самар "Шахедами", которые летели на ТЦК: что говорит мэр и военная администрация (видео)

Дроны-камикадзе "Шахед" Вооруженных сил Российской Федерации атаковали Самар (ранее Новомосковск) и могли попасть по городскому территориальному центру комплектования. Городской голова и областная военная администрация сообщили о повреждении гражданских сооружений.

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Местные жители показали обломки российского беспилотника, которые нашли на месте удара в Самаре, написали в местном паблике "ХН Самар/Новмосковск". Также отмечают, вроде бы дрон попал по зданию военкомата. На видео с места событий слышно гудение мотора БПЛА РФ, который пронесся над головами свидетелей, спикировал и взорвался.

Фотография с обломками "Шахеда" появилась в сети около 12:38. Видим кусок крыла темно-серого цвета, элементы конструкции и текст белой краской. Россияне написали, что дрон предназначался для ТЦК и что якобы украинцы будут за это благодарны.

ВС РФ атакуют ТЦК — обломок "Шахеда" с надписью, Самар 13 июля Фото: Telegram

ВС РФ атакуют ТЦК — детали

В Самарском паблике заявили, что якобы россияне попали по военкомату и "есть погибшие и раненые". Городской голова Сергей Резник не подтвердил информацию из сети. В 11:28 он написал в Telegram, что населенный пункт находится под массированной атакой дронов РФ.

ВС РФ атакуют ТЦК — соцсети об ударе по военкомату в Самаре

Чиновник попросил людей не публиковать фото с мест прилетов и заверил, что "контролирует ситуацию". Около 15:00 Резник сообщил последствия налета "Шахедов" на Самар. Согласно данным городских властей, повреждены три жилых дома и школа: выбило окна, пострадали фасады.

ВС РФ атакуют ТЦК — последствия удара дронов по Самару 13 июля Фото: Днепропетровская ОГА

На событие откликнулась Днепропетровская ОГА. В первом сообщении в 11:48 в Telegram указано, что "повреждена инфраструктура" — о чем идет речь, не объяснили. Позже военная администрация повторила данные Резника о масштабах разрушений в Самаре: это дома и учебное заведение.

Городской голова Самар Резник, Днепропетровская ОГА, Днепропетровский областной ТЦК и СП не подтвердили удар по городскому военкомату.

Самар (Новомосковск) — город в центральной части Днепропетровской области, расположенный на расстоянии более 130 км от линии фронта. До областного центра, города Днепр, — около 13 км.

ВС РФ атакуют ТЦК — какое расстояние от Самару до фронта, 13 июля Фото: DeepState

Фокус писал об ударах РФ по ТЦК, которые активизировались в июле 2025 года. Один из налетов произошел в Полтаве 3 июля: по зданию военкомата ударило средство поражения ВС РФ и убило сотрудницу и военного, многодетного отца. Кроме того, в результате прилета получили ранения почти 60 человек.

Другая атака — 7 июля на военкоматы в Харькове и в Запорожье. В Генштабе ВСУ подтвердили, что россияне целятся по ТЦК и пытаются сорвать мобилизацию. Между тем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что РФ запустила по городу около шести "Шахедов", а попадания произошли один за другим в течение 10 минут. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал об ударе того из количества дронов-камикадзе, которые, кроме ТЦК, повредили университет и предприятие.

Напоминаем, Минобороны РФ ответило, действительно ли целенаправленно атакует ТЦК и какую цель преследует.