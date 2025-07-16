СБУ викрила агентів ФСБ та попередила наймасштабніший теракт в Одесі (фото)

Федеральна служба безпеки Російської Федерації готувала теракт в Одесі й для втілення плану відшукала двох місцевих мешканців, які погодились на співпрацю з ворогом. Агенти повинні були з'ясувати, коли в порту збереться велика кількість селітри, а потім росіяни вдарили б ракетою та влаштували вибух.

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Агентами ФСБ РФ виявились 29-річний чоловік та 56-річна жінка, жителі Одеси, повідомила пресслужба СБУ. Завдяки оперативній роботі найманців вдалось вчасно викрити, вивезти селітру зі складів морського порту та вберегти людей від наймасштабнішого теракту, написало відомство.

Правоохоронці з'ясували, що підозрювані мали стежити за транзитними складами в морському порту Одеси та з'ясувати, коли вони наповняться вибухонебезпечним мінеральним добривом — селітрою. Фігурант працевлаштувався в порт і стежив за ситуацією. Коли зібралося б багато селітри, він мав повідомити куратора. По добриву вдарили б ракетою і могли статись серйозні руйнування, наголосила пресслужба СБУ.

Агент помітив, коли склади наповнились, та доповів про це куратору. Але теракту не відбулось, оскільки спецслужби викрили фігуранта. Після цього швидко вивезли селітру у безпечне місце і РФ не змогла вчинити злочин проти українців.

СБУ також описала роль спільниці. З'ясувалось, що вона возила фігуранта на "тестові завдання": він мав підпалити релейні шафи на залізниці, щоб довести лояльність.

Теракт в Одесі — деталі

Спецслужби опублікували фото підозрюваних: обличчя заблюрені, імена не вказані. Фігуранти підозрюються у вчиненні злочину за двома статями Кримінального кодексу — державна зрада (ч. 2 ст. 111) та незаконне поводження з вибухівкою (ч. 1 ст. 263). Максимально можливе покарання для жителів Одеси, які планували вчинити теракт з селітрою, — до 15 років в'язниці.

Теракт ФСБ РФ - агент російських спецслужб, який повідомив про селітру Фото: СБУ Теракт ФСБ РФ - агентка російських спецслужб Фото: СБУ

Є також скриншот листування агента ФСБ РФ з куратором. Бачимо, що агент виявив на складі 2 790 т селітри й був готовий їх підірвати.

Теракт ФСБ РФ - фрагмент контакту з куратором щодо селітри Фото: СБУ

Фокус писав про події в Бейруті весною 2020 року, пов'язані з вибухом селітри. В морському порту ліванської столиці стався масштабний вибух, який забрав життя 200 людей, поранив 6 тисяч людей, зруйнував будинки 300 тисяч людей. Місцевість вкрила сіро-жовта хмара токсичного диму.

Теракт ФСБ РФ - як виглядав вибух селітри в Бейруті Фото: Скріншот відео

Згодом з'ясувалось, що з невідомих причини підірвались склади з мінеральним добривом — селітрою. Як написали місцеві медіа, на складах було 2750 т селітри, а вибухнуло і спричинило масштабні руйнування та загибель людей близько 500 тон. Тоді ж Адміністрації морських портів Одеси повідомила, що на складах порту "Південного" сумарно зберігається близько 9,6 тис. тонн селітри.

Зазначимо, 7 липня СБУ розповіла про ще один теракт ФСБ РФ, який вдалось завчасно виявити. Правоохоронці відшукали агентів, які планували підірвати бійця бригади "Азов" у Запоріжжі.

Нагадуємо, 13 липня глава СБУ Василь Малюк повідомив про долю російських найманців, які застрелили полковника Івана Воронича.