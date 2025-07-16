СБУ разоблачила агентов ФСБ и предупредила самый масштабный теракт в Одессе (фото)

Федеральная служба безопасности Российской Федерации готовила теракт в Одессе и для воплощения плана отыскала двух местных жителей, которые согласились на сотрудничество с врагом. Агенты должны были выяснить, когда в порту соберется большое количество селитры, а потом россияне ударили бы ракетой и устроили взрыв.

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Агентами ФСБ РФ оказались 29-летний мужчина и 56-летняя женщина, жители Одессы, сообщила пресс-служба СБУ. Благодаря оперативной работе наемников удалось вовремя разоблачить, вывезти селитру со складов морского порта и уберечь людей от масштабного теракта, написало ведомство.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые должны были следить за транзитными складами в морском порту Одессы и выяснить, когда они наполнятся взрывоопасным минеральным удобрением — селитрой. Фигурант трудоустроился в порт и следил за ситуацией. Когда собралось бы много селитры, он должен был сообщить куратору. По удобрению ударили бы ракетой и могли произойти серьезные разрушения, отметила пресс-служба СБУ.

Агент заметил, когда склады наполнились, и доложил об этом куратору. Но теракта не произошло, поскольку спецслужбы разоблачили фигуранта. После этого быстро вывезли селитру в безопасное место и РФ не смогла совершить преступление против украинцев.

СБУ также описала роль сообщницы. Выяснилось, что она возила фигуранта на "тестовые задания": он должен был поджечь релейные шкафы на железной дороге, чтобы доказать лояльность.

Теракт в Одессе — детали

Спецслужбы опубликовали фото подозреваемых: лица заблюрены, имена не указаны. Фигуранты подозреваются в совершении преступления по двум статьям Уголовного кодекса — государственная измена (ч. 2 ст. 111) и незаконное обращение со взрывчаткой (ч. 1 ст. 263). Максимально возможное наказание для жителей Одессы, которые планировали совершить теракт с селитрой, — до 15 лет тюрьмы.

Теракт ФСБ РФ — агент российских спецслужб, который сообщил о селитре Фото: СБУ Теракт ФСБ РФ — агентка российских спецслужб Фото: СБУ

Есть также скриншот переписки агента ФСБ РФ с куратором. Видим, что агент обнаружил на складе 2 790 т селитры и был готов их взорвать.

Теракт ФСБ РФ — фрагмент контакта с куратором по селитре Фото: СБУ

Фокус писал о событиях в Бейруте весной 2020 года, связанных со взрывом селитры. В морском порту ливанской столицы произошел масштабный взрыв, который унес жизни 200 человек, ранил 6 тысяч человек, разрушил дома 300 тысяч человек. Местность покрыло серо-желтое облако токсичного дыма.

Теракт ФСБ РФ — как выглядел взрыв селитры в Бейруте Фото: Скриншот видео

Впоследствии выяснилось, что по неизвестным причинам взорвались склады с минеральным удобрением — селитрой. Как написали местные медиа, на складах было 2750 т селитры, а взорвалось и вызвало масштабные разрушения и гибель людей около 500 тонн. Тогда же Администрации морских портов Одессы сообщила, что на складах порта "Южный" суммарно хранится около 9,6 тыс. тонн селитры.

Отметим, 7 июля СБУ рассказала о еще одном теракте ФСБ РФ, который удалось заблаговременно обнаружить. Правоохранители нашли агентов, которые планировали взорвать бойца бригады "Азов" в Запорожье.

Напоминаем, 13 июля глава СБУ Василий Малюк сообщил о судьбе российских наемников, которые застрелили полковника Ивана Воронича.