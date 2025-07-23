Обіцяні Трампом системи Patriot прибудуть із затримкою: коли їх чекати в Україні

Україна навряд чи отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot раніше весни 2026 року, попри гучні заяви президента США Дональда Трампа.

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Як повідомляє німецьке видання Spiegel, що після зустрічі Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому домі минулого тижня, колишній американський лідер заявив про наміри передати Україні значний арсенал озброєння. У цьому переліку згадувалися й установки Patriot, на які Київ покладає великі надії. Проте, як виявилося, організувати швидке постачання цієї техніки — непросте завдання.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ситуація залишається складною, однак не безнадійною. Видання наголошує, що для реалізації такого рішення необхідна згода держав, які вже мають систему Patriot у своєму розпорядженні. Лише за цієї умови можна буде здійснити обмін: країна віддає свою установку, отримуючи натомість заміну, коли американський виробник RTX Corporation прискорить виробництво і просуне її в черзі на постачання.

Втім, навіть у найкращому сценарії перші батареї можуть надійти не раніше ніж через вісім місяців. Зокрема, однією з перших країн, які розраховують на Patriot, є Німеччина. Вона має отримати установку, що раніше призначалася для Швейцарії. Інші союзники очікуватимуть ще довше.

Нагадаємо, що Міністерство оборони США домовляється щодо можливих двосторонніх угод про постачання Україні додаткових американських систем протиповітряної оборони: це будуть окремі угоди з окремими державами.

Також раніше Фокус писав, що Швейцарія отримає системи протиповітряної оборони Patriot пізніше, ніж планувалося, через зміну пріоритетів у США на користь України. Міністерство оборони Швейцарії підтвердило, що рішення американської сторони вже доведено до відома уряду.

Зазначається, що за першою заявою Дональда Трампа Україні планували передати 17 зенітно-ракетних систем Patriot. Таке рішення він ухвалив для того, щоб забезпечити збереження обороноздатності України в умовах триваючої війни з Росією.