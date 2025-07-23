Обещанные Трампом системы Patriot прибудут с задержкой: когда их ждать в Украине

Украина вряд ли получит зенитно-ракетные комплексы Patriot раньше весны 2026 года, несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа.

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Как сообщает немецкое издание Spiegel, что после встречи Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме на прошлой неделе, бывший американский лидер заявил о намерениях передать Украине значительный арсенал вооружения. В этом перечне упоминались и установки Patriot, на которые Киев возлагает большие надежды. Однако, как оказалось, организовать быструю поставку этой техники — непростая задача.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, ситуация остается сложной, однако не безнадежной. Издание отмечает, что для реализации такого решения необходимо согласие государств, которые уже имеют систему Patriot в своем распоряжении. Только при этом условии можно будет осуществить обмен: страна отдает свою установку, получая взамен замену, когда американский производитель RTX Corporation ускорит производство и продвинет ее в очереди на поставку.

Впрочем, даже в самом лучшем сценарии первые батареи могут поступить не ранее чем через восемь месяцев. В частности, одной из первых стран, которые рассчитывают на Patriot, является Германия. Она должна получить установку, ранее предназначавшуюся для Швейцарии. Другие союзники будут ожидать еще дольше.

Напомним, что Министерство обороны США договаривается о возможных двусторонних соглашениях о поставках Украине дополнительных американских систем противовоздушной обороны: это будут отдельные соглашения с отдельными государствами.

Также ранее Фокус писал, что Швейцария получит системы противовоздушной обороны Patriot позже, чем планировалось, из-за смены приоритетов в США в пользу Украины. Министерство обороны Швейцарии подтвердило, что решение американской стороны уже доведено до сведения правительства.

Отмечается, что по первому заявлению Дональда Трампа Украине планировали передать 17 зенитно-ракетных систем Patriot. Такое решение он принял для того, чтобы обеспечить сохранение обороноспособности Украины в условиях продолжающейся войны с Россией.