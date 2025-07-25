Обстріл Чернівців: померла ветеранка, яка два тижні пробула в комі після удару ЗС РФ

Глава Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запарнюк повідомив про смерть четвертої жертви обстрілу Чернівців 12 липня. У лікарні померла колишня військова Ілона Капельницька "Джейн".

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Ілона Капельницька перебувала у будинку, який потрапив під удар РФ, написав Запарнюк на сторінці Facebook. Жінка отримала важкі поранення та перебувала у комі. Через два тижні після обстрілу постраждала померла, і глава ОВА висловив слова співчуття родині та близьким.

У дописі коротко розповідається про четверту жертву російського удару. З'ясувалось, що 2015 році Ілона стала доброволицею та боронила Україну на сході. Через кілька років служби вона демобілізувалась, але продовжила допомагати війську, додав Запарнюк. Жінка була волонтеркою і "до останнього дня підтримувала ЗСУ", написав посадовець.

Чернівецький ветеран російсько-української війни, громадський діяч Вальтер Шеффер відреагував на інформацію про Ілону Капельницьку. Ексвійськовий, який служив 82-ій ОДШБр та 80-тій ОДШБр, назвав, ймовірно, позивний ветеранки — "Джейн". З його слів, у 2015 році вона пішла в армію, не маючи жодного військового досвіду. Військовий зауважив, що Капельницькій вдалось вижити на фронті, але росіяни змогли її убити.

"Вижила на фронті і загинула вдома. У себе в ліжку. Від російської ракети. Світла памʼять, Джейн", — ідеться у дописі.

Обстріл Чернівців - слова скорботи щодо смерті Ілони Капельницької Фото: Скриншот

Обстріл Чернівців — що сталось 12 липня

Зазначимо, в ніч на 12 липня ЗС РФ обстріляли Чернівці дронами-камікадзе "Шахед" та ракетою, повідомили у Чернівецькій ОВА. У перші години після атаки було відомо про двох загиблих: працівник міськради 43-річний Святослав Лазаренко та завідувачка аптеки 26-річна Діана Кравченко. Крім того, майже 30 людей отримали поранення. 16 липня померла ще одна жертва російського удару. На фото та відео, опубліковані ДСНС та органам влади, бачимо, що російський засіб ураження вдарив по багатоквартирному житловому будинку, також пошкоджено адмінбудівлю, автомобілі, нежитлові приміщення.

16 липня на порталі War Zone повідомили, що удар по Чернівцях завдали ракетою Х-101 з касетною бойовою частиною. При цьому наголошується, що це другий випадок виявлення касетних боєприпасів на крилатих ракетах: перший зафіксували влітку 2024 року. Також наголошується, що "Калібри" поки не мають такого боєприпасу.

Нагадуємо, 12 липня пресслужба Генерального штабу ЗСУ розповіла про удар по операторах дронів РФ, які убили одвічного Дмитрика в Херсоні.