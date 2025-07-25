Обстрел Черновцов: умерла ветеранка, которая две недели пробыла в коме после удара ВС РФ

Глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запарнюк сообщил о смерти четвертой жертвы обстрела Черновцов 12 июля. В больнице умерла бывшая военная Илона Капельницкая "Джейн".

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Илона Капельницкая находилась в доме, который попал под удар РФ, написал Запарнюк на странице Facebook. Женщина получила тяжелые ранения и находилась в коме. Через две недели после обстрела пострадавшая умерла, и глава ОВА выразил слова соболезнования семье и близким.

В заметке кратко рассказывается о четвертой жертве российского удара. Выяснилось, что 2015 году Илона стала добровольцем и защищала Украину на востоке. Через несколько лет службы она демобилизовалась, но продолжила помогать армии, добавил Запарнюк. Женщина была волонтером и "до последнего дня поддерживала ВСУ", написал чиновник.

Черновицкий ветеран российско-украинской войны, общественный деятель Вальтер Шеффер отреагировал на информацию об Илоне Капельницкой. Экс-военный, который служил в 82-й ОДШБр и 80-й ОДШБр, назвал, вероятно, позывной ветерана — "Джейн". По его словам, в 2015 году она пошла в армию, не имея никакого военного опыта. Военный отметил, что Капельницкой удалось выжить на фронте, но россияне смогли ее убить.

"Выжила на фронте и погибла дома. У себя в постели. От российской ракеты. Светлая память, Джейн", — говорится в сообщении.

Обстрел Черновцов — слова скорби по поводу смерти Илоны Капельницкой Фото: Скриншот

Обстрел Черновцов — что произошло 12 июля

Отметим, в ночь на 12 июля ВС РФ обстреляли Черновцы дронами-камикадзе "Шахед" и ракетой, сообщили в Черновицкой ОГА. В первые часы после атаки было известно о двух погибших: работник горсовета 43-летний Святослав Лазаренко и заведующая аптеки 26-летняя Диана Кравченко. Кроме того, почти 30 человек получили ранения. 16 июля умерла еще одна жертва российского удара. На фото и видео, опубликованные ГСЧС и органам власти, видим, что российское средство поражения ударило по многоквартирному жилому дому, также повреждены админздание, автомобили, нежилые помещения.

16 июля на портале War Zone сообщили, что удар по Черновцам нанесли ракетой Х-101 с кассетной боевой частью. При этом отмечается, что это второй случай обнаружения кассетных боеприпасов на крылатых ракетах: первый зафиксировали летом 2024 года. Также отмечается, что "Калибры" пока не имеют такого боеприпаса.

Напоминаем, 12 июля пресс-служба Генерального штаба ВСУ рассказала об ударе по операторам дронов РФ, которые убили извечного Диму в Херсоне.