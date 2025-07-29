"Не втратили ні метра": командир "Артан Х" розповів, як воюють засуджені за убивство

Підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан Х", який складається з ексзасуджених за умисні убивства, воював під Запоріжжям, Харковом, Покровськом. Бійці утримували 3,5 км лінії фронту і не дали просунулись Збройнии силам Російської Федерації.

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Командир підрозділу ГУР "Артан Х" майор Андрій "Фаворит" Мельник керує військовослужбовцями, з яких 95% — колишні ув'язнені, і значна частина — за ст. 115 за умисне убивство. Дехто уклав контракт за два місяці до кінця терміну. У розмові з AрміяInform командир пояснив, що підрозділ існує вже рік і брав участь у кількох місіях, кожна з яких тривала по три-чотири місяці. З його слів, бійці воюють добре і щодня доводять, що є "одними з кращих".

Під час розмови з журналістами Мельник навів два приклади боїв, у яких брав участь підрозділ. Один з них — утримування 3,5 км фронту на Запорізькому напрямку. З його слів, поки "Артан Х" боронив позиції, там не відбулось майже ніякого просування ЗС РФ. Другий випадок — під Харковом. Бійці пробрались в тил російських позицій і потім повертались назад, "зачищаючи" ворогів на своєму шляху.

Засуджені в ЗСУ — фото бійців підрозділу ГУР "Артан Х" Фото: Армія Inform

Мельник наголосив, що до підрозділу брали людей, які відповідають певним критеріям. Серед них — вік до 40 років, відсутність залежностей, гарна фізична форма. Підготовка триває три місяці, з них перший — заняття спортом та базова підготовка. Згодом, "якщо є час", вони проходять додаткову підготовку за напрямками, відповідно до професії — хтось і далі лишається лікарем, хтось — інженером. Зі слів командира, люди мають значний життєвий досвід, тому "ступору" у першому бою у них майже не було.

"Враховуючи той життєвий шлях, який пройшли ці люди ще до війни, то вони всі досить загартовані, досить холоднокровні. І можна сказати, що ступору як такого у нас насправді немає", — пояснив командир.

Військовий відповів на питання, завдяки яким чинникам "Артан Х" настільки ефективний. На його думку, це через тривалу підготовку (три місяці), оснащення ("все найкраще") та постійне навчання. Командир також повідомив про нову тактику ЗС РФ, які відійшли від "м'ясних штурмів". З його слів, противник діє малими групами, по 2-4 людини, використовує квадроцикли, тепловізійні накидки. Тому росіян інколи виявляють запізно: коли "вони підійшли до позиції на відстань кидка гранати".

Засуджені в ЗСУ — командир "Артан Х" Андрій Мельник Фото: Армія Inform

Засуджені в ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про досвід засуджених у ЗСУ. У квітні 2025 року Мін'юст повідомив, що у складі Сил оборони воюють понад 8 тис. громадян, які перебували у колоніях, але уклали контракт та отримали умовно-дострокове звільнення. Бійці потрапили у 1- штурмовий батальйон "Вовки да Вінчі", 93 механізовану бригаду "Холодний Яр", 3 окрему штурмову бригаду, а також в інші підрозділи Сил оборони.

У січні 2025 року стало відомо про рішення Кабміну, яке стосувалось засуджених посадовців. З'ясувалось, що вони отримали можливість замінити колонію на службу у Силах оборони.

Нагадуємо, командир підрозділу ГУР розповів, з якими кримінальними статтями засуджені не можуть потрапити в Сили оборони.