"Не потеряли ни метра": командир "Артан Х" рассказал, как воюют осужденные за убийство

Подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан Х", которое состоит из экс-осужденных за умышленные убийства, воевало под Запорожьем, Харьковом, Покровском. Бойцы удерживали 3,5 км линии фронта и не дали продвинуться Вооруженным силам Российской Федерации.

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Командир подразделения ГУР "Артан Х" майор Андрей "Фаворит" Мельник руководит военнослужащими, из которых 95% — бывшие заключенные, и значительная часть — по ст. 115 за умышленное убийство. Некоторые заключили контракт за два месяца до конца срока. В разговоре с АрмияInform командир объяснил, что подразделение существует уже год и участвовало в нескольких миссиях, каждая из которых длилась по три-четыре месяца. По его словам, бойцы воюют хорошо и ежедневно доказывают, что являются "одними из лучших".

Во время разговора с журналистами Мельник привел два примера боев, в которых участвовало подразделение. Один из них — удержание 3,5 км фронта на Запорожском направлении. По его словам, пока "Артан Х" защищал позиции, там не произошло почти никакого продвижения ВС РФ. Второй случай — под Харьковом. Бойцы пробрались в тыл российских позиций и затем возвращались обратно, "зачищая" врагов на своем пути.

Осужденные в ВСУ — фото бойцов подразделения ГУР "Артан Х" Фото: Армія Inform

Мельник отметил, что в подразделение брали людей, которые соответствуют определенным критериям. Среди них — возраст до 40 лет, отсутствие зависимостей, хорошая физическая форма. Подготовка длится три месяца, из них первый — занятия спортом и базовая подготовка. Впоследствии, "если есть время", они проходят дополнительную подготовку по направлениям, в соответствии с профессией — кто-то и дальше остается врачом, кто-то — инженером. По словам командира, люди имеют значительный жизненный опыт, поэтому "ступора" в первом бою у них почти не было.

"Учитывая тот жизненный путь, который прошли эти люди еще до войны, то они все достаточно закаленные, достаточно хладнокровные. И можно сказать, что ступора как такового у нас на самом деле нет", — пояснил командир.

Военный ответил на вопрос, благодаря каким факторам "Артан Х" настолько эффективен. По его мнению, это из-за длительной подготовки (три месяца), оснащения ("все самое лучшее") и постоянного обучения. Командир также сообщил о новой тактике ВС РФ, которые отошли от "мясных штурмов". По его словам, противник действует малыми группами, по 2-4 человека, использует квадроциклы, тепловизионные накидки. Поэтому россиян иногда обнаруживаются слишком поздно: когда "они подошли к позиции на расстояние броска гранаты".

Осужденные в ВСУ — командир "Артан Х" Андрей Мельник Фото: Армія Inform

Осужденные в ВСУ — детали

Отметим, Фокус писал об опыте осужденных в ВСУ. В апреле 2025 года Минюст сообщил, что в составе Сил обороны воюют более 8 тыс. граждан, которые находились в колониях, но заключили контракт и получили условно-досрочное освобождение. Бойцы попали в 1 штурмовой батальон "Волки да Винчи", 93 механизированную бригаду "Холодный Яр", 3 отдельную штурмовую бригаду, а также в другие подразделения Сил обороны

В январе 2025 года стало известно о решении Кабмина, которое касалось осужденных должностных лиц. Выяснилось, что они получили возможность заменить колонию на службу в Силах обороны.

Напоминаем, командир подразделения ГУР рассказал, с какими уголовными статьями осужденные не могут попасть в Силы обороны.