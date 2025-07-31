"Живим не повинен залишитися ніхто": Цаплієнко про нацистську риторику російської пропаганди

Російське пропагандистське видання РІА опублікувало "аналітичну" статтю блогера і політичного оглядача Кирила Стрельникова під назвою "Іншого варіанту немає: живим на Україні не повинен залишитися ніхто". Український журналіст і військкор Андрій Цаплієнко дав оцінку цьому матеріалу, а також загалом зовнішній політиці Кремля щодо українців.

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Ця публікація чітко свідчить про те, що знищення українців стало національною ідеєю росіян, пише у своїх коментарях Цаплієнко. За словами журналіста, вона об'єднує, мотивує і стимулює населення у РФ.

Публікація Кирила Стрельникова в РІА Фото: Скриншот

"Тож, як сказала Голда Меїр, "ми хочемо жити, наші сусіди хочуть бачити нас мертвими, отже, тут немає простору для компромісів", — написав на своїй сторінці в соцмережах український журналіст.

Також Цаплієнко провів паралелі з аналогічною публікацією Тимофія Сергєйцева в тому самому агентстві РІА під назвою "Що Росія повинна зробити з Україною" від 3 квітня 2022 року, в якій автор описує концепцію "денацифікації" України, фактично маючи на увазі знищення української ідентичності та репресії проти населення.

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"Будапештська юшка" і рука Москви: як Росія намагається використати акції протесту в Україні

Російський пропагандист стверджував, що значна частина українського народу нібито втягнута в "нацистську політику" і має пройти тривалий процес "денацифікації", який, за його словами, неможливий без жорсткої цензури та ідеологічних репресій. Водночас збройні сили України та територіальну оборону, на думку автора, має бути знищено на полі бою.

Сергєйцев прямо заявляв, що йдеться не тільки про політичну перебудову, а й про відмову від української національної ідентичності: назва "Україна" нібито "не може бути збережена", а замість неї слід нав'язувати міфологізовані терміни "Малоросія" і "Новоросія".

"Що ще треба сказати чи написати в російських медіа, щоб розгублений і ситий Захід зрозумів, що має справу з класичним нацистським режимом?" — поставив риторичне запитання Цаплієнко.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти почали використовувати хвилю протестів в Україні для власної вигоди. У соцмережах вони схвально відгукуються про мітинги проти скандального антикорупційного закону, закликають до повалення української влади.

На думку нардепа від "Слуги народу" Дмитра Чорного, Росія неодмінно намагатиметься використати протестні акції у своїх цілях. Він зазначив, що у Москви було багато часу для того, щоб "підготуватися і зробити зло".