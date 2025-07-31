"Живым не должен остаться никто": Цаплиенко о нацистской риторике российской пропаганды

Российское пропагандистское издание РИА опубликовало “аналитическую” статью блогера и политического обозревателя Кирилла Стрельникова под названием “Другого варианта нет: живым на Украине не должен остаться никто”. Украинский журналист и военкор Андрей Цаплиенко дал оценку данному материалу, а также в целом внешней политике Кремля относительно украинцев.

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Данная публикация отчетливо свидетельствует о том, что уничтожение украинцев стало национальной идеей россиян, пишет в своих комментариях Цаплиенко. По словам журналиста, она объединяет, мотивирует и стимулирует население в РФ.

Публикация Кирилла Стрельникова в РИА Фото: Скриншот

"Поэтому, как сказала Голда Меир, "мы хотим жить, наши соседи хотят видеть нас мертвыми, следовательно, здесь нет места для компромиссов", — написал на своей странице в соцсетях украинский журналист.

Также Цаплиенко провел параллели с аналогичной публикацией Тимофея Сергейцева в том же агентстве РИА под названием "Что Россия должна сделать с Украиной" от 3 апреля 2022 года, в которой автор описывает концепцию "денацификации" Украины, фактически подразумевая уничтожение украинской идентичности и репрессии против населения.

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"Будапештская юшка" и рука Москвы: как Россия пытается использовать акции протеста в Украине

Российский пропагандист утверждал, что значительная часть украинского народа якобы втянута в "нацистскую политику" и должна пройти длительный процесс "денацификации", который, по его словам, невозможен без жесткой цензуры и идеологических репрессий. При этом вооруженные силы Украины и территориальная оборона, по мнению автора, должны быть уничтожены на поле боя.

Сергейцев прямо заявлял, что речь идет не только о политическом переустройстве, но и об отказе от украинской национальной идентичности: название "Украина" якобы "не может быть сохранено", а вместо него следует навязывать мифологизированные термины "Малороссия" и "Новороссия".

"Что еще нужно сказать или написать в российских СМИ, чтобы растерянный и сытый Запад понял, что имеет дело с классическим нацистским режимом?" — задал риторический вопрос Цаплиенко.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты начали использовать волну протестов в Украине для собственной выгоды. В соцсетях они одобрительно отзываются о митингах против скандального антикоррупционного закона, призывают к свержению украинской власти.

По мнению нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Черного, Россия непременно будет пытаться использовать протестные акции в своих целях. Он отметил, что у Москвы было много времени для того, чтобы "подготовиться и совершить зло".