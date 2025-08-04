Спустошуватимуть міста: у розвідці ЗСУ попередили про напрямки ударів РФ восени (відео)

Росіяни планують відновити удари по енергетичній інфраструктурі в холодний період, оскільки ворог розуміє, що таким чином може змусити людей тікати з великих міст, вважає Денис Ярославський.

Related video

Російські окупанти з настанням холодів вдадуться до своєї звичної тактики — бити по енергетиці. Про це в ефірі Ранок. Live. розповів командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.

Атаки РФ - Ярославський про удар по Україні восени 2025 року див. з 23:05

З його слів, росіяни планують відновити удари по енергетичній інфраструктурі в холодний період, оскільки ворог розуміє, що таким чином може змусити людей тікати з великих міст.

Військовий каже, що влада повинна бути готова до такого сценарію.

"Бити вони будуть, я вважаю, по енергетиці. Зараз знову, не забувайте, зима. І коли буде холод, опалювальний сезон, вони будуть бити по енергетиці, водоканалах", — сказав Ярославський.

Він також зауважив, що противник робить на це ставку, знаючи це призведе до тривалих відключень світла.

"Я не хочу нікого залякувати, але ворог дійсно діє як терорист. І він розуміє, що стратегічно спустошити місто, умовно Харків, можна тільки повністю вибивши енергетику. До цього влада також має бути готовою", — підсумував Денис Ярославський.

Атаки РФ — деталі ударів по енергетиці

Голова Міненерго Герман Галущенко підтвердив, що росіяни знову націлилися на енергетичні об’єкти. Однак Україна готувала запаси та проводила невпинні ремонти, щоб підготуватись до наступного опалювального сезону.

Протягом 2024 року Росія здійснила 13 масованих атак на українську енергетику. Через інтенсивність російських обстрілів цьогорічна ремонтна кампанія на енергооб’єктах стала наймасштабнішою за всі роки. Для проведення ремонтних і відновлювальних робіт використовується, зокрема, і обладнання, надане міжнародними партнерами, або закуплене за кошти донорів

Тимчасовий виконувач обов’язків голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт 11 червня повідомляв, що ситуація в енергосистемі — "абсолютно контрольована і нормальна". З його слів, за умови відсутності атак ЗС РФ відключень світла не буде.

Також повідомлялося, що Україна не має достатньо літаків для захисту енергетичних об’єктів. Через це було втрачено 30-40% електрогенерації й фактично 80% теплової генерації, час від часу відбуваються влучання у підстанції.