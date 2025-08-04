Будут опустошать города: в разведке ВСУ предупредили о направлениях ударов РФ осенью (видео)

Россияне планируют возобновить удары по энергетической инфраструктуре в холодный период, поскольку враг понимает, что таким образом может заставить людей бежать из крупных городов, считает Денис Ярославский.

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Российские оккупанты с наступлением холодов прибегнут к своей привычной тактике — бить по энергетике. Об этом в эфире Утро. Live. рассказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.

Атаки РФ — Ярославский об ударе по Украине осенью 2025 года см. с 23:05

По его словам, россияне планируют возобновить удары по энергетической инфраструктуре в холодный период, поскольку враг понимает, что таким образом может заставить людей бежать из крупных городов.

Военный говорит, что власть должна быть готова к такому сценарию.

"Бить они будут, я считаю, по энергетике. Сейчас опять, не забывайте, зима. И когда будет холод, отопительный сезон, они будут бить по энергетике, водоканалам", — сказал Ярославский.

Он также отметил, что противник делает на это ставку, зная это приведет к длительным отключениям света.

"Я не хочу никого запугивать, но враг действительно действует как террорист. И он понимает, что стратегически опустошить город, условно Харьков, можно только полностью выбив энергетику. К этому власть также должна быть готова", — подытожил Денис Ярославский.

Атаки РФ — детали ударов по энергетике

Глава Минэнерго Герман Галущенко подтвердил, что россияне снова нацелились на энергетические объекты. Однако Украина готовила запасы и проводила непрерывные ремонты, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

В течение 2024 года Россия осуществила 13 массированных атак на украинскую энергетику. Из-за интенсивности российских обстрелов нынешняя ремонтная кампания на энергообъектах стала самой масштабной за все годы. Для проведения ремонтных и восстановительных работ используется, в частности, и оборудование, предоставленное международными партнерами, или закупленное за средства доноров

Временно исполняющий обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт 11 июня сообщал, что ситуация в энергосистеме — "абсолютно контролируемая и нормальная". По его словам, при условии отсутствия атак ВС РФ отключений света не будет.

Также сообщалось, что Украина не имеет достаточно самолетов для защиты энергетических объектов. Из-за этого было потеряно 30-40% электрогенерации и фактически 80% тепловой генерации, время от времени происходят попадания в подстанции.