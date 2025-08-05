РФ створює десятки нових позицій ППО довкола Москви, відтворюючи радянське "мале кільце"

Росіяни побудували десятки нових позицій протиповітряної оборони довкола Москви на тлі безперервних атак дронів по РФ, що відбуваються останнім часом. OSINT-дослідники стверджують, що у Росії фактично хочуть відтворити радянське "мале кільце ППО".

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Нові позиції для російської ППО розташовуються вздовж Центральної кільцевої автомобільної дороги та "малої бетонки", яка її дублює. Йдеться про окружну дорогу, що розкинулася на відстані близько 50 кілометрів від Москви. Про будівництво нових позицій для ППО повідомило видання "Настоящее время".

Колишнє радянське "мале кільце ППО" у московському регіоні було покликане захищати столицю від повітряних атак країн НАТО. Це забезпечувалося за допомогою комплексів С-25 "Беркут".

OSINT-досліднику із ніком jembob вдалося знайти щонайменше 15 нових позицій для розміщення російських комплексів "Панцир". Ті розташовуються у кількох районах:

Всередині розв'язки Центральної кільцевої автомобільної допомоги у Гжелі;

Неподалік від колишньої радянської позиції C-25 "Беркут" поруч із Подольськом;

За кілька кілометрів від аеропорту "Домодєдово";

На південь від аеропорту "Жуковський";

На території колишнього радіотехнічного центру біля Наро-Фомінська;

Біля стрілецького полігону Центрального науково-дослідного інституту точного машинобудування.

Дослідники зазначають, що за десятки років, які минули з часу створення радянського "кільця ППО", території довкола Москви були розбудовані житловими районами. Через це сучасні комплекси ППО, установлені російським командуванням у цих регіонах, спричиняють серйозні збитки для новозведених житлових районів, коли намагаються збити безпілотники.

Там, де рельєф території не дозволяє установити засоби ППО на вершинах, ракетні установки росіяни розміщують на спеціальних вежах.

Такі знахідки, за твердженнями аналітиків, дозволяють припустити, що військові ЗС РФ фактично вирішили відтворити старе радянське "мале кільце ППО" довкола Москви. У часи СРСР воно так і не використовувалося.

Нагадаємо, уночі 5 серпня дрони атакували Ростовську область РФ, внаслідок чого здійнялася пожежа на залізничній станції.

4 серпня аналітики ISW повідомили, що ЗС РФ хочуть запускати "Шахеди" по Україні з Донецького аеропорту.