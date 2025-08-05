РФ создает десятки новых позиций ПВО вокруг Москвы, воссоздавая советское "малое кольцо"

Россияне построили десятки новых позиций противовоздушной обороны вокруг Москвы на фоне непрерывных атак дронов по РФ, происходящих в последнее время. OSINT-исследователи утверждают, что в России фактически хотят воссоздать советское "малое кольцо ПВО".

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Новые позиции для российской ПВО располагаются вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги и "малой бетонки", которая ее дублирует. Речь идет об окружной дороге, раскинувшейся на расстоянии около 50 километров от Москвы. О строительстве новых позиций для ПВО сообщило издание "Настоящее время".

Бывшее советское "малое кольцо ПВО" в московском регионе было призвано защищать столицу от воздушных атак стран НАТО. Это обеспечивалось с помощью комплексов С-25 "Беркут".

OSINT-исследователю с ником jembob удалось найти не менее 15 новых позиций для размещения российских комплексов "Панцирь". Те располагаются в нескольких районах:

Внутри развязки Центральной кольцевой автомобильной помощи в Гжеле;

Неподалеку от бывшей советской позиции C-25 "Беркут" рядом с Подольском;

В нескольких километрах от аэропорта "Домодедово";

К югу от аэропорта "Жуковский";

На территории бывшего радиотехнического центра возле Наро-Фоминска;

Возле стрелкового полигона Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

Исследователи отмечают, что за десятки лет, прошедших со времени создания советского "кольца ПВО", территории вокруг Москвы были застроены жилыми районами. Поэтому современные комплексы ПВО, установленные российским командованием в этих регионах, наносят серьезный ущерб нововозведенным жилым районам, когда пытаются сбить беспилотники.

Там, где рельеф территории не позволяет установить средства ПВО на вершинах, ракетные установки россияне размещают на специальных башнях.

Такие находки, по утверждениям аналитиков, позволяют утверждать, что военные ВС РФ фактически решили воссоздать старое советское "малое кольцо ПВО" вокруг Москвы. Во времена СССР оно так и не использовалось.

Напомним, ночью 5 августа дроны атаковали Ростовскую область РФ, в результате чего поднялся пожар на железнодорожной станции.

4 августа аналитики ISW сообщили, что ВС РФ хотят запускать "Шахеды" по Украине из Донецкого аэропорта.