БПЛА або пілотований стелс-літак: у Китаї помітили невідомий літальний апарат (фото)

У китайських соціальних мережах з'явилося нове зображення невідомого бойового літального апарата, який, імовірно, проходить льотні випробування. Це вже третій подібний екземпляр, зафіксований з початку 2025 року, що свідчить про наростаючий темп модернізації китайських військово-повітряних сил.

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Аналітики припускають, що це може бути перспективний ударний безпілотник або нова пілотована платформа, J-36 або J-50. Про це повідомляє Defence Blog.

Літак на фото, автентичність і геолокацію якого поки що не підтверджено, має трикутне крило, гострі кромки, подовжений ніс і обтічний корпус із мінімальними виступами. Ці ознаки вказують на оптимізацію під знижену радіолокаційну помітність і, ймовірно, призначення для далеких ударних операцій.

Найбільш вражаючим елементом конструкції є відсутність вертикальних стабілізаторів, що зближує її з безхвостими стелс-дизайнами західних БПЛА. Передній окрайок крила сильно стрілоподібний, фюзеляж тягнеться далеко вперед — можливо, для розміщення внутрішнього боєкомплекту і поліпшення аеродинаміки.

Хоча офіційна назва проєкту поки що невідома, у китайських авіаційних колах апарат попередньо ідентифікують як перспективний ударний апарат UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle).

Експериментальні літаки КНР

Раніше у 2025 році були помічені щонайменше дві інші експериментальні платформи — одна з них нагадувала компонування з літаючим крилом, друга — хвостовий безпілотник з ухилом у розвідку. Новий прототип відрізняється за конфігурацією як від них, так і від відомих J-36 і J-50, що дає змогу говорити про багатоспрямований розвиток технологій.

Якщо підтвердиться, що це ударний безпілотник, він може виконувати роль ескорту для J-50, або діяти автономно в місіях, де важливими є скритність, витривалість і можливість завдавання високоточних ударів.

Водночас поки що залишається незрозумілим, коли саме було проведено випробувальний політ, хоча аналіз фото і частота їхньої появи вказує, що прототип уже пройшов серію аеродинамічних і льотних перевірок. Платформа, найімовірніше, перебуває на початковій стадії тестування, але вже готова до польотів.

Нагадаємо, вперше про новий загадковий китайський літак стало відомо в грудні минулого року. Тоді було оприлюднено перші кадри, які дали змогу візуально роздивитися машину — деякі експерти говорили, що йдеться про літак шостого покоління.

Українські фахівці припустили, що на опублікованих кадрах, ймовірно, було зафіксовано китайський винищувач-бомбардувальник, під умовною назвою JH-XX. А на початку червня 2025 року західні експерти проаналізували фото, що потрапили в мережу, назвавши китайську машину тактичним винищувачем шостого покоління J-36. Водночас було зазначено, що літак, найімовірніше, зможе виконувати не тільки характерні для винищувачів завдання, а й ударні місії.