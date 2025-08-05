БПЛА или пилотируемый стелс-самолет: в Китае заметили неизвестный летательный аппарат (фото)

В китайских социальных сетях появилось новое изображение неизвестного боевого летательного аппарата, предположительно проходящего летные испытания. Это уже третий подобный экземпляр, зафиксированный с начала 2025 года, что говорит о нарастающем темпе модернизации китайских военно-воздушных сил.

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Аналитики предполагают, что это может быть перспективный ударный беспилотник или новая пилотируемая платформа, J-36 или J-50. Об этом сообщает Defence Blog.

Самолет на фото, подлинность и геолокация которого пока не подтверждены, имеет треугольное крыло, острые кромки, удлинённый нос и обтекаемый корпус с минимальными выступами. Эти признаки указывают на оптимизацию под сниженную радиолокационную заметность и, вероятно, предназначение для дальних ударных операций.

Наиболее поразительным элементом конструкции является отсутствие вертикальных стабилизаторов, что сближает её с безхвостыми стелс-дизайнами западных БПЛА. Передняя кромка крыла сильно стреловидна, фюзеляж тянется далеко вперед — возможно, для размещения внутреннего боекомплекта и улучшения аэродинамики.

Хотя официальное название проекта пока неизвестно, в китайских авиационных кругах аппарат предварительно идентифицируется как перспективный ударный аппарат UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle)

Экспериментальные самолеты КНР

Ранее в 2025 году были замечены как минимум две другие экспериментальные платформы — одна из них напоминала компоновку с летающим крылом, вторая — хвостовой беспилотник с уклоном в разведку. Новый прототип отличается по конфигурации как от них, так и от известных J-36 и J-50, что позволяет говорить о многонаправленном развитии технологий.

Если подтвердится, что это ударный беспилотник, он может выполнять роль эскорта для J-50, либо действовать автономно в миссиях, где важны скрытность, выносливость и возможность нанесения высокоточных ударов.

Вместе с тем пока остается неясным, когда именно был проведен испытательный полет, хотя анализ фото и частота их появления указывает, что прототип уже прошел серию аэродинамических и летных проверок. Платформа, скорее всего, находится на начальной стадии тестирования, но уже готова к полетам.

Напомним, впервые о новом загадочном китайском самолете стало известно в декабре прошлого года. Тогда были обнародованы первые кадры, позволившие визуально рассмотреть машину — некоторые эксперты говорили, что речь идет о самолете шестого поколения.

Украинские специалисты предположили, что на опубликованных кадрах, вероятно, был зафиксирован китайский истребитель-бомбардировщик, под условным названием JH-XX. А в начале июня 2025 западные эксперты проанализировали попавшие в сеть фото, назвав китайскую машину тактическим истребителем шестого поколения J-36. Вместе с тем было отмечено, что самолет, скорее всего, сможет выполнять не только характерные для истребителей задачи, но и ударные миссии.