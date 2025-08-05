Десять перехоплювачів на "Шахед": чи є у системи ППО "геймченджер" проти дронів РФ, — експерт

Авіаексперт Костянтин Криволап заявив, що наявні в України засоби протиповітряної оборони не можуть знищити усі дрони-камікадзе "Шахед", якими Російська Федерація б'є по українцях. На його думку, це "найнезручніша ціль", і навіть ракету збивати легше.

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Щоб збити ракету, військові використовують один-два засоби, тобто обирають, що працюватиме, — зенітно-ракетний комплекс чи авіація, уточнив Криволап в ефірі "Еспресо". Тим часом для збиття "Шахеда" діє й авіація, і ЗРК, і мобільні вогневі групи, і дрони-перехоплювачі. Засобу, який кардинально змінив би ситуацію, став би "геймченджером", поки не існує, пролунало в ефірі.

Атаки "Шахедів" РФ - Криволап про роботу ППО див. з 0:34

Криволап описав багаторівневу систему ППО, яка намагається збити "Шахеди" під час прольоту над Україною. "Полювання" починається ще на лінії боїв, коли їх намагаються збити з гвинтівок. Після цього один за одним вступають у бій різні роди військ. Армійська авіація підіймає вертольоти, але вони не можуть впоратись з роями БПЛА. Потім — зенітно-ракетні комплекси з дешевими ракетами (VAMPIRE, Hawk та інші). Далі починають діяти мобільні вогневі групи, які збивають цілі на висоті до двох кілометрів. На цьому етапі підключають ЗРК Gepard та Skynex, які дістають дещо вище. Коли з БПЛА залітають у місто, то починають працювати перехоплювачі. У відповідь на питання, чи є гарантований засіб для знешкодження дронів РФ, експерт відповів, що немає.

"Зараз немає зброї, яка була б геймчейнджером. От щоб просто все закінчилося і "Шахедів" більш немає. "Шахед" найнезручніша ціль для ППО", — уточнив Криволап.

Експерт також озвучив недолік, який він бачить під час боротьби з "Шахедами". На його думку, одна з проблем — це відсутність "суцільного радіолокаційного поля". Як з'ясувалось, в Україні не хочуть "підіймати радари у повітря", а прикріплюють їх стаціонарно, хоч на фронті активно використовують аеростати. Ще одна проблеми — слід навчати операторів, оскільки на один БПЛА РФ потрібно 3-10 дронів-перехоплювачів.

"Можна підсумувати, що проблема комплексніша, щоб вирішити її одним типом озброєння", — підсумував експерт.

Атаки "Шахедів" РФ — деталі

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про особливості атак "Шахедів" РФ. Як розповів командир розвідпідрозділу ЗСУ Денис Ярославський, росіяни все частіше почали навантажувати дрони-камікадзе більшою кількістю вибухівки. Ідеться вже не про 50 кг, а про майже 100 кг. Через це після влучання у будинок є загроза, що він повністю "складеться", пояснив розвідник.

Тим часом українські розробники розповіли про дрон-перехоплювач, здатний знешкодити ударний безпілотник "Шахед" ЗС РФ. Серед моделей, які використовуються ЗСУ — STRILA і BUREWIY, які, крім того, збивають дрони-розвідники.

Нагадуємо, 30 липня CEO "Технарів" Геннадій Сульдін повідомив про багаторазовий перехоплювач "Мангуст", який стріляє дробовим зарядом та підіймається на висоту 5 км.