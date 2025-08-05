Десять перехватчиков на "Шахед": есть ли у системы ПВО "геймченджер" против дронов РФ, — эксперт

Авиаэксперт Константин Криволап заявил, что имеющиеся у Украины средства противовоздушной обороны не могут уничтожить все дроны-камикадзе "Шахед", которыми Российская Федерация бьет по украинцам. По его мнению, это "самая неудобная цель", и даже ракету сбивать легче.

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Чтобы сбить ракету, военные используют один-два средства, то есть выбирают, что будет работать — зенитно-ракетный комплекс или авиация, уточнил Криволап в эфире "Еспресо". Между тем для сбивания "Шахеда" действует и авиация, и ЗРК, и мобильные огневые группы, и дроны-перехватчики. Средства, которое кардинально изменило бы ситуацию, стало бы "геймченджером", пока не существует, прозвучало в эфире.

Атаки "Шахедов" РФ — Криволап о работе ПВО см. с 0:34

Криволап описал многоуровневую систему ПВО, которая пытается сбить "Шахеды" во время пролета над Украиной. "Охота" начинается еще на линии боев, когда их пытаются сбить из винтовок. После этого один за другим вступают в бой различные роды войск. Армейская авиация поднимает вертолеты, но они не могут справиться с роями БПЛА. Затем — зенитно-ракетные комплексы с дешевыми ракетами (VAMPIRE, Hawk и другие). Далее начинают действовать мобильные огневые группы, которые сбивают цели на высоте до двух километров. На этом этапе подключают ЗРК Gepard и Skynex, которые достают несколько выше. Когда из БПЛА залетают в город, то начинают работать перехватчики. В ответ на вопрос, есть ли гарантированное средство для обезвреживания дронов РФ, эксперт ответил, что нет.

"Сейчас нет оружия, которое было бы геймчейнджером. Вот чтобы просто все закончилось и "Шахедов" больше нет. "Шахед" самая неудобная цель для ПВО", — уточнил Криволап.

Эксперт также озвучил недостаток, который он видит во время борьбы с "Шахедами". По его мнению, одна из проблем — это отсутствие "сплошного радиолокационного поля". Как выяснилось, в Украине не хотят "поднимать радары в воздух", а прикрепляют их стационарно, хотя на фронте активно используют аэростаты. Еще одна проблема — следует обучать операторов, поскольку на один БПЛА РФ нужно 3-10 дронов-перехватчиков.

"Можно подытожить, что проблема более комплексная, чтобы решить ее одним типом вооружения", — подытожил эксперт.

Атаки "Шахедов" РФ — детали

Отметим, 4 июля Фокус писал об особенностях атак "Шахедов" РФ. Как рассказал командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, россияне все чаще начали нагружать дроны-камикадзе большим количеством взрывчатки. Речь идет уже не о 50 кг, а о почти 100 кг. Поэтому после попадания в дом есть угроза, что он полностью "сложится", пояснил разведчик.

Тем временем украинские разработчики рассказали о дроне-перехватчике, способном обезвредить ударный беспилотник "Шахед" ВС РФ. Среди моделей, используемых ВСУ, — STRILA и BUREWIY, которые, кроме того, сбивают дроны-разведчики.

Напоминаем, 30 июля CEO "Технарей" Геннадий Сульдин сообщил о многоразовом перехватчике "Мангуст", который стреляет дробовым зарядом и поднимается на высоту 5 км.