Уперше з часів Другої світової: Японія продасть Австралії 11 стелс-фрегатів класу Mogami

Австралія офіційно оголосила про вибір поліпшеної версії японського фрегата типу Mogami для своєї програми модернізації військового флоту General Purpose Frigate (GPF). Це перший великий експорт озброєнь Японії з кінця Другої світової війни.

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Японський проєкт від Mitsubishi Heavy Industries став переможцем за підсумками всебічного тендера і якнайкраще відповідає вимогам Військово-морських сил Австралії (RAN) за термінами, вартістю і бойовими характеристиками. Про це 4 серпня повідомило видання Breaking News.

Японські кораблі класу Mogami стануть частиною військового флоту Австралії

Загалом йдеться про 11 фрегатів цього класу. Заступник прем'єр-міністра і міністр оборони Австралії Річард Марлс заявив, що перші кораблі побудують на корабельні Mitsubishi, з передачею першого фрегата 2029 року і введенням в експлуатацію 2030-го. Решту вісім кораблів будуватиме нова дочірня компанія Austal — Austal Defence Shipbuilding Australia.

Фрегати Mogami замінять кораблі класу Anzac, які служать основою флоту з кінця 1990-х і давно визнані застарілими. Загальна вартість контракту складе 10 мільярдів австралійських доларів (близько 6,5 млрд доларів США).

Для Японії цей контракт став стратегічним проривом. Дозвіл на експорт фрегатів до Австралії було видано Радою національної безпеки Японії ще 2024 року, і він став однією з перших великих експортних угод японської оборонної промисловості з союзником по QUAD.

Чому Австралія обрала фрегати Mogami

Австралійські чиновники зазначають, що Mogami показав найкращі показники за експлуатаційними витратами та загальним ресурсом протягом життєвого циклу.

Ці фрегати належать до багатоцільових кораблів водотоннажністю близько 5 500 тонн і довжиною 133 метри. Вони оснащені комбінованою дизельною і газотурбінною силовою установкою (CODOG), що забезпечує швидкість до 30 вузлів. Основне озброєння включає:

16 вертикальних пускових установок Mk 41 для зенітних, протичовнових або крилатих ракет;

зенітний комплекс SeaRAM або 127-мм артилерійську установку;

протикорабельні ракети Type 17;

протичовнові торпедні апарати;

майданчик і ангар для вертольота SH-60 або аналогічного класу.

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Ключовою особливістю фрегатів класу Mogami є високий рівень автоматизації, що дозволяє скоротити чисельність екіпажу до 90 осіб. Цьому сприяє вдосконалений інтегрований інтегрований бойовий інформаційний центр (CIC), який об'єднує різні оперативні приміщення в єдине ціле, оснащене технологією доповненої реальності для чудовою ситуаційною обізнаності та навігації. Крім того, фрегати Mogami спроектовані з урахуванням малопомітності, модульності та швидкої модернізації в майбутньому.

Нагадаємо, 2023 року Японія ввела в дію четвертий фрегат класу Mogami. Загалом країна планує побудувати 22 фрегати цього класу, а загальна сума, яка буде при цьому витрачена, перевищить 10 млрд доларів.