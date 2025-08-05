Впервые со времен Второй мировой: Япония продаст Австралии 11 стелс-фрегатов класса Mogami

Австралия официально объявила о выборе улучшенной версии японского фрегата типа Mogami для своей программы модернизации военного флота General Purpose Frigate (GPF). Это первый крупный экспорт вооружений Японии с конца Второй мировой войны.

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Японский проект от Mitsubishi Heavy Industries стал победителем по итогам всестороннего тендера и наилучшим образом отвечает требованиям Военно-морских сил Австралии (RAN) по срокам, стоимости и боевым характеристикам. Об этом 4 августа сообщило издание Breaking News.

Японские корабли класса Mogami станут частью военного флота Австралии

Всего речь идет об 11 фрегатах данного класса. Заместитель премьер-министра и министр обороны Австралии Ричард Марлс заявил, что первые корабли будут построены на верфи Mitsubishi, с передачей первого фрегата в 2029 году и вводом в эксплуатацию в 2030-м. Остальные восемь кораблей будет строить новая дочерняя компания Austal — Austal Defence Shipbuilding Australia.

Фрегаты Mogami заменят корабли класса Anzac, которые служат основой флота с конца 1990-х и давно признаны устаревшими. Общая стоимость контракта составит 10 миллиардов австралийских долларов (около 6,5 млрд долларов США).

Для Японии этот контракт стал стратегическим прорывом. Разрешение на экспорт фрегатов в Австралию было выдано Советом национальной безопасности Японии еще в 2024 году, и стало одной из первых крупных экспортных сделок японской оборонной промышленности с союзником по QUAD.

Почему Австралия выбрала фрегаты Mogami

Австралийские чиновники отмечают, что Mogami показал лучшие показатели по эксплуатационным затратам и общему ресурсу в течение жизненного цикла.

Эти фрегаты относятся к многоцелевым кораблям водоизмещением около 5 500 тонн и длиной 133 метра. Они оснащены комбинированной дизельной и газотурбинной силовой установкой (CODOG), обеспечивающей скорость до 30 узлов. Основное вооружение включает:

16 вертикальных пусковых установок Mk 41 для зенитных, противолодочных или крылатых ракет;

зенитный комплекс SeaRAM или 127-мм артиллерийскую установку;

противокорабельные ракеты Type 17;

противолодочные торпедные аппараты;

площадку и ангар для вертолета SH-60 или аналогичного класса.

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Ключевой особенностью фрегатов класса Mogami является высокий уровень автоматизации, позволяющий сократить численность экипажа до 90 человек. Этому способствует усовершенствованный интегрированный боевой информационный центр (CIC), который объединяет различные оперативные помещения в единое целое, оснащенное технологией дополненной реальности для превосходной ситуационной осведомленности и навигации. Кроме того, фрегаты Mogami спроектированы с учетом малозаметности, модульности и быстрой модернизации в будущем.

Напомним, в 2023 году Япония ввела в строй четвертый фрегат класса Mogami. Всего страна планирует построить 22 фрегата данного класса, а общая сумма, которая будет при этом затрачена превысит 10 млрд долларов.