У Франції успішно випробували нову зенітну ракету ASTER B1NT: на що вона здатна (фото)

Компанія-виробник Eurosam у Франції протестувала нову ракету ASTER B1 New Technology (ASTER B1NT), продемонструвавши її здатність перехоплювати цілі на великій дальності. Ця зброя здатна охоплювати весь спектр загроз, зокрема низькоманевровні та гіперзвукові ракети.

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Європейський виробник озброєнь Eurosam повідомив на офіційному сайті, що бойові випробування успішно пройшли 30 липня в присутності представників трьох держав-учасниць тристоронньої програми FSAF-PAAMS, що реалізується під управлінням європейського оборонного агентства OCCAR: Франції, Італії та Великої Британії.

Перший успішний пуск відбувся у жовтні 2024 року. Друге випробування підтвердило здатність ракети перехоплювати цілі на дальності 150 км і на більшій висоті. Вона дозволить системі SAMP/T NG перехоплювати складніші повітряні та ракетні цілі з більшою маневровістю, скритністю та швидкістю на більшій дальності.

Після завершення всіх випробувань нова зенітна ракета ASTER B1NT буде передана на озброєння Повітряно-космічних сил Франції, Італійської армії та Військово-повітряних сил Італії. Вона також буде інтегрована в інші військово-морські програми, зокрема модернізацію фрегатів Horizon середнього рівня.

У Франції пройшлі другі випробування ракети Aster B1NT Фото: Eurosam

Характеристики ракет ASTER B1NT

Нова зенітна ракета ASTER B1NT здатна протистояти різним видам цілей, від високоманевровних до гіперзвукових. Вона забезпечує розширену зону дії протиповітряної оборони та має покращені можливості перехоплення для протидії новим загрозам.

Виробник повідомляє, що ця зброя використовує передову технологію наведення на основі головки самонаведення та нових алгоритмів перехоплення. Заявляється, що вона буде здатна збивати тактичні балістичні ракети малої та середньої дальності, низькоманевровні та гіперзвукові ракети.

За даними Французького агентства озброєнь, цей боєприпас зможе уражати цілі на висоті до 25 000 метрів у радіусі до 150 км, пише портал "Мілітарний". Очікується, що новинка знищуватиме балістичні ракети середньої дальності та гіперзвукові цілі, які рухаються зі швидкістю понад 6 000 км/год.

Нагадаємо, 31 липня французькі ЗМІ писали, що у Європі пришвидшили виробництво ракет Aster під SAMP/T для Збройних сил України після тиску на компанії-виробники, зокрема, з боку міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

Американський політик-республіканець, президент клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус 6 серпня розповів, що ЗСУ отримають від США нове озброєння, яке буде складно перехопити російським засобам ППО.