Во Франции успешно испытали новую зенитную ракету ASTER B1NT: на что она способна (фото)

Компания-производитель Eurosam во Франции протестировала новую ракету ASTER B1 New Technology (ASTER B1NT), продемонстрировав ее способность перехватывать цели на большой дальности. Это оружие способно охватывать весь спектр угроз, включая низкоманевренные и гиперзвуковые ракеты.

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Европейский производитель вооружений Eurosam сообщил на официальном сайте, что боевые испытания успешно прошли 30 июля в присутствии представителей трех государств-участников трехсторонней программы FSAF-PAAMS, реализуемой под управлением европейского оборонного агентства OCCAR: Франции, Италии и Великобритании.

Первый успешный пуск состоялся в октябре 2024 года. Второе испытание подтвердило способность ракеты перехватывать цели на дальности 150 км и на большей высоте. Она позволит системе SAMP/T NG перехватывать сложные воздушные и ракетные цели с большей маневренностью, скрытностью и скоростью на большей дальности.

После завершения всех испытаний новая зенитная ракета ASTER B1NT будет передана на вооружение Воздушно-космических сил Франции, Итальянской армии и Военно-воздушных сил Италии. Она также будет интегрирована в другие военно-морские программы, в частности модернизацию фрегатов Horizon среднего уровня.

Во Франции прошли вторые испытания ракеты Aster B1NT Фото: Eurosam

Характеристики ракет ASTER B1NT

Новая зенитная ракета ASTER B1NT способна противостоять различным видам целей, от высокоманевренных до гиперзвуковых. Она обеспечивает расширенную зону действия противовоздушной обороны и имеет улучшенные возможности перехвата для противодействия новым угрозам.

Производитель сообщает, что это оружие использует передовую технологию наведения на основе головки самонаведения и новых алгоритмов перехвата. Заявляется, что оно будет способно сбивать тактические баллистические ракеты малой и средней дальности, низкоманевренные и гиперзвуковые ракеты.

По данным Французского агентства вооружений, этот боеприпас сможет поражать цели на высоте до 25 000 метров в радиусе до 150 км, пишет портал "Милитарный". Ожидается, что новинка будет уничтожать баллистические ракеты средней дальности и гиперзвуковые цели, которые движутся со скоростью более 6 000 км/ч.

Напомним, 31 июля французские СМИ писали, что в Европе ускорили производство ракет Aster под SAMP/T для Вооруженных сил Украины после давления на компании-производители, в частности, со стороны министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

Американский политик-республиканец, президент клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус 6 августа рассказал, что ВСУ получат от США новое вооружение, которое будет сложно перехватить российским средствам ПВО.