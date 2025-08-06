Во Франции успешно испытали новую зенитную ракету ASTER B1NT: на что она способна (фото)
Компания-производитель Eurosam во Франции протестировала новую ракету ASTER B1 New Technology (ASTER B1NT), продемонстрировав ее способность перехватывать цели на большой дальности. Это оружие способно охватывать весь спектр угроз, включая низкоманевренные и гиперзвуковые ракеты.
Европейский производитель вооружений Eurosam сообщил на официальном сайте, что боевые испытания успешно прошли 30 июля в присутствии представителей трех государств-участников трехсторонней программы FSAF-PAAMS, реализуемой под управлением европейского оборонного агентства OCCAR: Франции, Италии и Великобритании.
Первый успешный пуск состоялся в октябре 2024 года. Второе испытание подтвердило способность ракеты перехватывать цели на дальности 150 км и на большей высоте. Она позволит системе SAMP/T NG перехватывать сложные воздушные и ракетные цели с большей маневренностью, скрытностью и скоростью на большей дальности.
После завершения всех испытаний новая зенитная ракета ASTER B1NT будет передана на вооружение Воздушно-космических сил Франции, Итальянской армии и Военно-воздушных сил Италии. Она также будет интегрирована в другие военно-морские программы, в частности модернизацию фрегатов Horizon среднего уровня.
Характеристики ракет ASTER B1NT
Новая зенитная ракета ASTER B1NT способна противостоять различным видам целей, от высокоманевренных до гиперзвуковых. Она обеспечивает расширенную зону действия противовоздушной обороны и имеет улучшенные возможности перехвата для противодействия новым угрозам.
Производитель сообщает, что это оружие использует передовую технологию наведения на основе головки самонаведения и новых алгоритмов перехвата. Заявляется, что оно будет способно сбивать тактические баллистические ракеты малой и средней дальности, низкоманевренные и гиперзвуковые ракеты.
По данным Французского агентства вооружений, этот боеприпас сможет поражать цели на высоте до 25 000 метров в радиусе до 150 км, пишет портал "Милитарный". Ожидается, что новинка будет уничтожать баллистические ракеты средней дальности и гиперзвуковые цели, которые движутся со скоростью более 6 000 км/ч.
Напомним, 31 июля французские СМИ писали, что в Европе ускорили производство ракет Aster под SAMP/T для Вооруженных сил Украины после давления на компании-производители, в частности, со стороны министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.
Американский политик-республиканец, президент клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус 6 августа рассказал, что ВСУ получат от США новое вооружение, которое будет сложно перехватить российским средствам ПВО.