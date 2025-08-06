ЗС РФ пошкодили маршрут постачання американського газу в Україну, — Міненерго

У ніч на 6 серпня Росія здійснила масовану атаку дронами на об’єкт газотранспортної системи України в Одеській області, неподалік кордону з Румунією.

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За даними Міністерства енергетики, під удар потрапила компресорна станція Оператора ГТС України, що забезпечувала диверсифікований маршрут постачання природного газу в Україну. Саме через цей маршрут, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, вже надходив скраплений газ зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

Обладнання, яке забезпечувало ці поставки, було атаковане десятками ударних безпілотників. У міністерстві наголосили, що це удар по цивільній енергетичній інфраструктурі, спрямований не лише проти України, а й проти відносин з Азербайджаном, США та європейськими партнерами.

Публікація Міністерства енергетики України Фото: Скриншот

Наразі на місці працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.

Ба більше, Міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що масована атака дронами на ключову компресорну станцію є сигналом для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського газу. Вона наголосила, що Москва готова використовувати всі можливі засоби для знищення енергетичної незалежності європейських країн та альтернативних маршрутів постачання газу.

"Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний обʼєкт в Європі не буде в безпеці. Безкарність тільки розширює терор. Саме тому росія повинна відповідати за скоєне", - пояснила вона.

Що відомо про атаку на Одещині 6 серпня

Нагадаємо, що, за інформацією Одеської ОВА, вночі 6 серпня російські безпілотники атакували Ізмаїльський район Одеської області та пошкодили газову інфраструктуру. Після удару спалахнула пожежа, яку гасили понад шість годин. Вогонь знищив виробниче обладнання, а пошкодження магістрального газогону залишило без газопостачання близько 2,5 тисячі абонентів. Нині тривають роботи з випуску газу із системи та ліквідації наслідків.

Окрім цього, увечері 5 серпня та вночі 6 серпня російські війська завдали масованого удару дронами по Одещині. Під загрозою опинилися Ізмаїльський район, Татарбунари, Орлівка та Новосільське. Моніторингові канали повідомляли про рух понад 25 БпЛА. Атака тривала до першої години ночі та спричинила пожежу.

Також Фокус писав, що 6 серпня чотири російські авіабомби влучили по базі відпочинку в Запорізькому районі. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення, серед них щонайменше двоє дітей.