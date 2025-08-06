ВС РФ повредили маршрут поставки американского газа в Украину, — Минэнерго

В ночь на 6 августа Россия осуществила массированную атаку дронами на объект газотранспортной системы Украины в Одесской области, недалеко от границы с Румынией.

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По данным Министерства энергетики, под удар попала компрессорная станция Оператора ГТС Украины, которая обеспечивала диверсифицированный маршрут поставок природного газа в Украину. Именно через этот маршрут, который объединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, уже поступал сжиженный газ из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

Оборудование, которое обеспечивало эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников. В министерстве отметили, что это удар по гражданской энергетической инфраструктуре, направленный не только против Украины, но и против отношений с Азербайджаном, США и европейскими партнерами.

Публикация Министерства энергетики Украины Фото: Скриншот

Сейчас на месте работают специалисты для установления последствий атаки.

Более того, Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что массированная атака дронами на ключевую компрессорную станцию является сигналом для всей Европы, которая планирует в 2027 году полностью отказаться от российского газа. Она подчеркнула, что Москва готова использовать все возможные средства для уничтожения энергетической независимости европейских стран и альтернативных маршрутов поставок газа.

"Если россиянам будет разрешено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности. Безнаказанность только расширяет террор. Именно поэтому россия должна отвечать за содеянное", — пояснила она.

Что известно об атаке в Одесской области 6 августа

Напомним, что, по информации Одесской ОГА, ночью 6 августа российские беспилотники атаковали Измаильский район Одесской области и повредили газовую инфраструктуру. После удара вспыхнул пожар, который тушили более шести часов. Огонь уничтожил производственное оборудование, а повреждение магистрального газопровода оставило без газоснабжения около 2,5 тысячи абонентов. Сейчас продолжаются работы по выпуску газа из системы и ликвидации последствий.

Кроме этого, вечером 5 августа и ночью 6 августа российские войска нанесли массированный удар дронами по Одесской области. Под угрозой оказались Измаильский район, Татарбунары, Орловка и Новосельское. Мониторинговые каналы сообщали о движении более 25 БпЛА. Атака продолжалась до часу ночи и вызвала пожар.

Также Фокус писал, что 6 августа четыре российские авиабомбы попали по базе отдыха в Запорожском районе. В результате удара погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них по меньшей мере двое детей.