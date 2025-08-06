"Вирішив заробити грошей": у Вовчанську в полон здався китайський найманець (відео)

Українські військові взяли в полон китайського найманця, який воював на боці Росії на Вовчанському напрямку. Найманець, який приїхав, як висловилися українські військові, "здалеку" потрапив у полон до бійців 34-го окремого батальйону "Вовкодави" 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

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Про це офіцер бригади з позивним "Олекса" розповів в ефірі Армія TV.

Китайський найманець у Вовчанську здався в полон (дивитися з 44:50)

За його словами, це врятувало йому життя — шанс вижити в атаці, яка фактично перетворилася на "м'ясорубку", був мінімальним.

Офіцер коротко розповів його історію появи в Україні. Найманець вирішив заробити гроші та вирішив приєднатися до російської армії, що воює в Україні. До Росії він дістався манівцями, потім уклав контракт і буквально за кілька тижнів уже був у Вовчанську.

"Так, це китаєць, найманець, який вирішив заробити гроші на війні в Україні... Там у них сценарій схожий — спочатку копав, потім пішов у штурм. Але все пішло не так, як він собі в уяві малював", — розповів офіцер.

Під час атаки товариш китайця по штурму загинув. Йому вдалося знайти іншу групу, яка переховувалася в якомусь укритті. Після деякого часу вони прийняли рішення здатися — це був єдиний спосіб вижити, додав "Олекса".

"Наші бійці їх прийняли, так би мовити, що насправді теж окреме досягнення. Тому що кожен рух піхоти у Вовчанську — це дуже великий ризик, і брати з собою ще бранця — це додатково наражати себе на небезпеку. Але в нас дуже гуманні бійці в цьому плані, тому вивели", — зазначив офіцер.

Раніше повідомлялося, що на Вовчанському напрямку на боці Збройних сил РФ воюють найманці з Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки.

На початку квітня українські військові в Донецькій області взяли в полон двох громадян КНР, які воювали в лавах російської армії.

У складі Збройних сил України також воюють найманці. За інформацією начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями Костянтина Мілевського, у лавах української армії служать іноземці з 72 держав, причому близько 40% добровольців — вихідці з країн Південної Америки. За словами Мілевського, ці бійці хочуть не тільки вдосконалювати свої навички, а й "отримувати за це гідну заробітну плату".