"Решил заработать денег": в Волчанске в плен сдался китайский наемник (видео)

Украинские военные взяли в плен китайского наемника, который воевал на стороне России на Волчанском направлении. Наемник, который приехал, как выразились украинские военные, "издалека" попал в плен бойцам 34-го отдельного батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады.

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Об этом офицер бригады с позывным "Олекса" рассказал в эфире Армия TV.

Китайский наемник в Волчанске сдался в плен (смотреть с 44:50)

По его словам, это спасло ему жизнь — шанс выжить в атаке, которая фактически превратилась в "мясорубку", был минимальным.

Офицер вкратце рассказал его историю появления в Украине. Наемник решил заработать деньги и решил присоединиться к российской армии, воюющей в Украине. До России он добрался окольными путями, затем заключил контракт и буквально через пару недель уже был в Волчанске.

"Да, это китаец, наемник, решивший заработать деньги на войне в Украине…Там у них сценарий схожий — сначала копал, потом пошел в штурм. Но все пошло не так, как он себе в воображении рисовал", — рассказал офицер.

Во время атаки товарищ китайца по штурму погиб. Ему удалось найти другую группу, скрывавшуюся в каком-то укрытии. После некоторого времени они приняли решение сдаться — это был единственный способ выжить, добавил "Олекса".

"Наши бойцы их приняли, так сказать, что на самом деле тоже отдельное достижение. Потому что каждое движение пехоты в Волчанске — это очень большой риск, и брать с собой еще пленника — это дополнительно подвергать себя опасности. Но у нас очень гуманные бойцы в этом плане, потому вывели", — отметил офицер.

Ранее сообщалось, что на Волчанском направлении на стороне Вооруженных сил РФ воюют наемники из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.

В начале апреля украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан КНР, воевавших в рядах российской армии.

В составе Вооруженных сил Украины также воюют наемники. По информации начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами Константина Милевского, в рядах украинской армии служат иностранцы из 72 государств, причем около 40% добровольцев — выходцы из стран Южной Америки. По словам Милевского, эти бойцы хотят не только совершенствовать свои навыки, но и "получать за это достойную заработную плату".